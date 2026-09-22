洪申翰桌牌寫Chinese　Taipei網諷忘了出征

洪申翰20日搭機前往南京，出席21日舉行的APEC人力資源發展部長會議，桌牌寫著“Chinese Taipei。（“勞動部”提供） 洪申翰出席APEC會議，桌牌寫“Chinese Taipei”。粉專“政客爽”酸，青鳥眼睛業障重，忘了出征洪申翰嗎？（政客爽臉書） 中評社台北9月22日電／民進黨籍“勞動部長”洪申翰20日搭機前往大陸江蘇南京，出席21日舉行的亞太經濟合作組織（APEC）人力資源發展部長會議（HRDMM）。會議畫面曝光，洪申翰面前的桌牌寫著“Chinese Taipei”，引發熱議。外界持續關注洪申翰會否講“中華民國”及到中山陵謁陵。



洪申翰21日正式出席APEC部長會議，只見洪申翰面前桌牌寫“Chinese Taipei”。臉書粉專“政客爽”酸，前幾天在嘴中國國民黨籍台北市長蔣萬安太太的青鳥呢？現在是眼睛業障重，忘了出征洪申翰嗎？猜綠營一定會說，“應該怪中共才對”。



“政客爽”嘲諷，不是喔！不是這樣子。按照綠營對在野黨的高標準應該說“為什麼要去讓人羞辱”？洪申翰應該暴怒站起來大喊“中華民國”萬歲”或是“台灣是一個國家”。



針對洪申翰20日抵達南京並走禮遇通道出席APEC部長級會議，成為“賴政府”第一位赴陸的部長。民進黨“立委”許智傑21日回應，這次洪赴南京參加APEC人力資源發展部長會議，走禮遇通過是一個對等有尊嚴的出訪。他認為，這是具有兩岸破冰指標的一次，開啟“賴政府”在秉持兩岸對等、有尊嚴的原則互動，讓國際社會看見台灣的專業與貢獻。



美籍國際政治觀察家方恩格（Ross Feingold）律師發文質疑，洪申翰抵達南京，這位“中華民國”部長會去中山陵謁陵嗎？“政知局”粉專發文提到，國民黨馬英九、主席鄭麗文去對岸講“中華民國”，被洋流青鳥出征到飛起，罵成賣台舔共的中共同路人。現在換成民進黨自己人洪申翰去南京，不敢講“中華民國”，沒有去中山陵拜謁“國父”，連屁都不敢放一個，結果半隻鳥都不敢飛出來出征？



網友留言，“由此可見，民進黨只是要政權跟要錢，根本就沒有“台獨”建立““台灣國””！詐騙集團”、“他不敢”、“是拿落地簽的臨時台胞證嗎？”、“儍鳥呢？”、“眼睛業障深重～看不見”、“青鳥變鴕鳥了”、“認清事實吧，核能都可重啟了，說不定哪天賴清德會棄“台獨”、擁抱新式統一”、“不要買飲料喔，大陸沒有冰箱”。