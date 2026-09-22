扁智庫民調　張善政支持度47%大贏黃世杰

桃園市長張善政支持度47.0%、民進黨桃園市長參選人黃世杰支持度25.9%。（照片：新台灣國策智庫提供） 中評社台北9月22日電（記者 邱筠媜）“新台灣國策智庫”民調中心22日公布桃園市長選情民調，中國國民黨籍現任桃園市長張善政以47.0%支持度大幅領先民進黨桃園市長參選人黃世杰的25.9%。看好度方面，張善政獲64%壓倒性勝出黃世杰16%。此外，張善政施政滿意度達58.2%，並獲53.1%欣賞度。



陳水扁創辦的凱達格蘭基金會《“新台灣國策智庫”》22日上午舉行“2026六都市長爭霸戰：桃園市長候選人民調發佈記者會”，由凱達格蘭基金會執行長陳致中主持，民調專家車成緯說明民調結果，台灣師範大學東亞學系教授范世平、彰化師範大學公共事務與公民教育系教授劉兆隆發表評論，台灣師範大學公民教育與活動領導學系教授曾冠球發表書面評論。



民調結果顯示，桃園市長支持度部分，47.0%張善政、25.9%黃世杰、27.1%無法選出任一人，支持張善政者，以觀音區、女性、40歲以上、教育程度為專科、政黨傾向為國民黨、台灣民眾黨的比例較高；支持黃世杰者，以大園區、男性、20-39歲、教育程度為大學及以上、政黨傾向為民進黨的比例較高。



桃園市長候選人知悉度部分，40.6%張善政、22.5%黃世杰、55.5%無明確意見，知曉張善政者以龍潭區、教育程度為專科、政黨傾向為民進黨、國民黨、台灣民眾黨的比例較高；知曉黃世杰者，以大園區、教育程度為大學及以上的比例較高。