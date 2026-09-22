穿陸方小鞋？陸委會嗆：不是你指定就讓他來

邱垂正（右）22日上午接受《POP撞新聞》專訪。（照：截自“POP撞新聞”YouTube直播畫面) 中評社台北9月22日電／雙城論壇預計今年底在台北舉行，台北市勞動局長王秋冬21日批評陸委會阻擋上海市台辦副主任李驍東來台，是“權力的傲慢”。陸委會主委邱垂正今天回應，陸委會為配合北市府時程，還協調聯審會提前一天開會，強調並沒有權力傲慢，但不是你指定誰要來，我們就要讓他來。



負責雙城論壇窗口接洽的王秋冬質疑，“中央”只用一句“綜合考量”就駁回名單，未清楚說明准駁理由，難道是一種“權力的傲慢”，讓人有被“穿小鞋”的感覺。



邱垂正指出，台北市長蔣萬安去年參加雙城論壇，回台後隔天中國就發動對台軍演，這個論壇完全沒有兩岸交流的作用。“況且每次雙城論壇舉行前，北市府還透過媒體放話修理陸委會，沒有要增進兩岸良性互動，還批判我們權力傲慢，甚至說要把陸委會廢掉，話都講得很難聽”。



邱垂正接受“POP撞新聞”廣播節目訪問時表示，上海市與台北市的雙城論壇，這是屬於城市論壇一環，兩岸相關交流的權責在中央政府。對於地方政府進行機制性的論壇，主要有雙城論壇和兩湖論壇，這兩個是目前長期性的地方城市交流，這些都要“中央”政府的核准、授權主辦，“基於對等尊嚴原則，我們希望地方政府能夠健康有序的交流”。



邱垂正指出，雙城論壇已經進入第17屆，希望能夠秉持對等尊嚴、健康有序的交流，論壇應該回歸市政交流的本質，不要預設政治前提。“台北市政府邀請上海台辦副主任來台一事，北市府說我們權力傲慢、給他們穿小鞋”，事實上，陸委會從來沒有權力傲慢，還協調內政部提前一天在14日召開聯審會審查，並沒有拖延，還配合時程，“但不是你指定誰要來，我們就要讓他來”。



邱垂正強調，關於未核准上海台辦副主任來台，2024年中國發布“懲獨22條”，政府已調高赴中旅遊警示為橙色，原則上禁止各省市台辦主任、副主任來台。



邱垂正說明，除非是地方台商協會有推薦函，然後送到海基會經同意，再送到陸委會來，再看是否要破例核准。近幾年，上海台辦阻撓上海台商回台參加海基會的活動，上海台商人數是最多的，但這幾年，上海台商一個都沒有回來參與海基會聯誼活動。



邱垂正舉例，南投縣去年舉辦兩湖論壇，有申請讓杭州市台辦副主任入境，此人有經台商推薦，在杭州亞運舉辦時，很照顧台商及家屬，所以推薦函送到海基會之後，也經過海基會認可，陸委會當時就有核准他來台。



邱垂正進一步說，北市府提出要讓李驍東來台，並沒有台商協會推薦。上海台辦不讓上海台商回來參加海基會活動，一時之間他們也找不到台商願意推薦，而且上海台辦“堅壁清野”不讓台商回來參加，海基會很難同意讓其來台，就算北市府要幫忙寫推薦函也是很難。