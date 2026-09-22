真有洋流？張斯綱揭：隱性親綠變顯性

國民黨台北市議員張斯綱。（照：截自“少康戰情室”YouTube直播畫面) 中評社台北9月22日電／綠營側翼近期不斷吹捧民進黨台北市長參選人沈伯洋掀起“洋流”。對此，中國國民黨台北市議員張斯綱認為，“洋流”把民進黨過去不太表態的部分催出來，並透露內部民調有點變化，親綠的隱性支持者變顯性了。



張斯綱21日在政論節目《少康戰情室》中指出，“洋流”把民進黨過去不太表態的部分催出來，特別是台北市比較明顯；張透露，內部民調已經有點變化，過去有點時間民進黨有六成七至七成之間明確表態支持沈，如今“洋流”把不表態的部分催出來，沈的民調會上升，過去民進黨親綠隱性的支持者變成顯性，這是“洋流”最大的功能。



張斯綱進一步提到，過去這段時間的地方選舉對民進黨而言是沉悶的，且身兼民進黨主席的賴清德造勢活動如出一轍，都是基本規格，並沒有引起輿論或大家熱情，且蔡英文出來助選也不慍不火，吸引到的是另外一群人；張認為，“洋流”幫助民進黨在選戰進入中後段有一個焦點。



張斯綱強調，當媒體討論台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕去哪裡助選，民進黨都沒有這樣的人在全台跑來跑去，而“洋流”讓沈伯洋成為媒體新聞焦點，因為有很好的選舉行銷活動；張表示，沈把平常拜票行程變成造勢活動，提前公布行程讓活動擴散，讓自己人去，且將過去跟當地人握手的行程變造勢活動。