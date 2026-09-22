賴指示不宜凍卓榮泰薪水　許忠信：個人意見

民眾黨委員許忠信。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月22日電（記者 鄭羿菲）今年度政府總預算案通過凍結“行政院長”卓榮泰9月至12月的薪水，但賴清德公布法案中卻批示“憲法”保障服公職之工作權，人事費用係法定經費，“立法院”不宜刪減或凍結”。對此，台灣民眾黨籍“立委”許忠信22日表示，賴清德對“憲法”發表意見，是個人意見，並不是終局“憲法”上的解釋。



民眾黨“立法院”黨團幹事長洪毓祥呼籲，請賴清德、“行政院”不要再一意孤行，繼續無法無天，離譜至極的專制作為。他更批評，“行政院”對於“行政院長”的薪水就這麼在意，但對軍警消的薪水、退休金，“行政院”就不在意，怎麼會這麼天壤之別？民眾黨團絕對會盯著“行政院”，希望繳回被超發的民脂民膏，同時也要請“審計部”注意決算預算費用的核銷問題。



“立法院”日前三讀通過今年度總預算案，其中包括凍結卓榮泰9月至12月的薪水，但賴清德在公布預算案中批示“憲法”保障服公職之工作權，人事費用係法定經費，“立法院”不宜刪減或凍結”。“行政院”目前並未正式回應是否已給付薪水給卓榮泰，相關報導多以“準備入帳”或可能恢復發放描述。



台灣民眾黨“立法院”黨團22日召開“顧民生、安交通、救生育、要尊嚴，民進黨別再擋！”記者會，公布“立法院”新會期的優先法案，民眾黨團副總召陳昭姿、幹事長洪毓祥、“立委”王安祥、許忠信、蔡春綢出席。



洪毓祥表示，軍警消待遇也是法定人事支出，“行政院”既然沒有編列，就不能選擇性主張卓榮泰的法定薪資就不能凍結，“違憲”與否也不是“行政院”自己決定的，先前“行政院”就以擅自挪用“立法院”尚未解凍的新台幣5億元預算去付人事費了，玩這種欺騙策略把科目調整到人事費，然後說人事費是法定不能刪除，簡直是欺世盜名、藐視“立法院”刪凍預算的決議。