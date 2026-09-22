世界台商總會高雄辦年會　也幫陳其邁打新書

世界台灣商會聯合總會第32屆年會22日上午舉辦開幕式，蕭美琴、民進黨籍高雄市長陳其邁出席。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄9月22日電（記者 蔣繼平）世界台灣商會聯合總會第32屆年會22日上午舉辦開幕式，總會長熊強生提到國際政局變動下台灣仍展現強勁的經濟韌性，但更要持續把握AI契機發展。而結合高雄數位轉型成果，年會移師到高雄舉辦順便幫《高雄，緊緊緊：2314天極限轉型》新書宣傳，做足人情。



世界台灣商會聯合總會第32屆年會22日上午在高雄萬豪酒店舉辦開幕式，這是一場全球海外台商每年聚會的重要活動，主要目的是凝聚全球台商力量、促進跨國經貿交流，並作為台灣與國際社會的溝通橋梁，超過5百人到場出席。



開幕典禮包括蕭美琴、“僑委會委員長”徐佳青、民進黨籍高雄市長陳其邁、綠委賴瑞隆、邱議瑩、許智傑等人到場，開場邀請原住民小朋友一起唱“中華民國”國歌，並由世界台灣商會聯合總會長熊強生上台致歡迎詞。



熊強生提到，今年全球局勢不安，俄烏戰爭持續，中東美伊戰爭未見緩解，使得能源高漲，全球經濟成長大受影響，在地緣政治變化當中，台灣憑著AI產業浪潮與供應鏈契機，展現強勁的經濟韌性。



熊強生提到，台灣上半年GDP成長超過13%，全年預估超過15%，是空前的進步。展望未來還是要擁抱AI變革，在各領域善用台灣在全球半導體不可取代的優勢，結合僑居國家的智慧與市場優勢，開發智慧製造、智慧城市、智慧醫療等創新運用。



年會從21日到24日，前3天有理監事會議與會員大會同時安排兩場健康照護與跨域創新論壇，場外也配合舉辦產業展示會。最後一天則分成四團各自參訪佛光山等文化景點、衛武營等藝術景點、棧貳庫等港灣景點、台南沙崙智慧綠能科學城參訪。