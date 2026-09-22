鬍鬚張挺蔣遭出征　李四川：沒必要攻擊商家

左起，國民黨籍李四川、侯友宜、蔣萬安在川端橋畔合影。（李四川Hammer Lee臉書） 中評社台北9月22日電／鬍鬚張董事長張永昌之子張耀升日前出席中國國民黨籍台北市長蔣萬安大同區後援會成立大會，並公開表態支持蔣萬安，引發青鳥揚言抵制、拒吃、拒買鬍鬚張，有如大罷免既視感再現。國民黨新北市長參選人李四川22日受訪指出，大罷免造成原本良善的社會對立，選舉是一時的，終究會過去，而民眾的生活還是要繼續下去。



李四川22日出席交通政策記者會受訪時回應，昨天特地去買了鬍鬚張滷肉飯品嘗。選舉雖有各自立場，選舉可以競爭，但不需要攻擊產業，更不要撕裂社會。



李四川21日出席“中正橋改建工程及代辦管線附掛工程-川端橋”啟用典禮。中正橋舊名“川端橋”，建於1937年，因日據時期與台北市川端町連接而得名，光復後改名中正橋。此橋跨越新店溪，是聯絡新北市永和地區與台北市之間的重要聯絡通道。媒體問，李合體國民黨籍新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安，是否在強化藍營北部區域聯防？



李四川指出，川端橋準備改建時，他正擔任新北市副市長，當時曾親自與台北市協調土地徵收等經費問題，當時並沒想到後來會到台北市服務。因此這項工程後來再由自己監督、完成，如同新北市長侯友宜所說，“誰規畫就由誰完成”。



李四川接著說，很高興最後與侯友宜、蔣萬安2位市長一起完成川端橋改建，未來不管是“雙北”或是“基北北桃”生活圈，大家都會共同努力，打贏這場選戰。



知名媒體人王偉忠的廣播專訪節目《欸！我說到哪裡了？》日前民進黨台北市長參選人沈伯洋受訪，點閱率超過200萬次。國民黨新北市長參選人李四川21日也上節目接受專訪。但影片上架半天點閱率不到5萬。不少網友看完直呼“語速極慢、內容無聊到爆”。



針對接受王偉忠專訪，李四川認為，對手民進黨新北市長參選人蘇巧慧口才很好，又是民意代表出身，對外都是用說的。他擁有40年公務經驗，更重視實際執行與做事，自己是靠“雙手去做”。至於點閱率，李四川表示，“因為我的口才不好，有人要看，我就已經很喜歡、很感謝了，謝謝他們願意來聽聽我的意見”。