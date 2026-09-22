陳麒升：雲林有發展條件但分配不公可惜

雲林縣工業會理事長陳麒升。（中評社 李京昇攝） 雲林斗六工業區環境。（中評社 李京昇攝） 雲林斗六產業園區出入口。（中評社 李京昇攝） 中評社雲林9月22日電（記者 李京昇）根據“行政院”主計處統計，雲林家戶所得已從過去全台第20名、約新台幣88萬元，提升至目前約114萬元、排名第13名。雲林縣工業會理事長陳麒升指出，雲林不缺水、不缺電，且山海線具產業發展條件，“中央”政策與補助資源不如嘉義、台南，地方產業發展受到影響。他另點名谷歌（Google）在雲林科技工業區取得約20公頃土地多年未開發，質疑閒置土地影響產業布局與就業機會。



他指出，雲林有湖山水庫，供水條件相對穩定，電力也有餘裕，山線、海線各具產業發展腹地，加上相較其他地區較少受到颱風影響，雲林其實具備產業發展優勢，應有條件吸引更多產業進駐，如今卻因為“顏色”之分，雲林縣在整體產業布局上未能充分發揮這些條件，十分可惜。



陳麒升為台旺食品公司創辦人，曾任雲科工廠協會理事長，現任雲林縣工業會理事長、雲林縣觀光休閒產業策略聯盟協會理事長。



根據“行政院”主計處數據，雲林近7年家戶所得已從過去全台第20名、約新台幣88萬元，提升至目前約114萬元、排名第13名；可支配所得也從約72萬元、排名第20名，提高至93萬9000元、排名第12名。



陳麒升說，雲林縣工業產值約有1.4兆元，工廠家數約超過2000家，若要繼續往上提升，不能只靠傳統產業單打獨鬥，必須引進資通訊產業的加持，同時維持傳統產業的穩定經營，雲林具備水、電及土地等產業發展條件，但因為現在的雲林縣長張麗善是中國國民黨籍，所以在民進黨執政下，“中央”政策、產業補助及資源分配上，雲林縣不如綠營執政的嘉義縣、台南市，讓地方業界感受資源配置不均。



談到資源分配不公的部分，陳麒升舉例，全球搜尋引擎龍頭廠谷歌（Google）2020年在雲林科技工業區購置台灣第三座資料中心（Data Center）所需20公頃土地，至今已約5年仍未進行實質開發，甚至連相關登記及變電站興建都受到影響，該案後續又遇到展期問題，20公頃土地約6萬坪，長期未開發、雜草叢生。



他表示，這大面積的土地閒置浪費地方資源，若能妥善運用，依他的估算，至少可提供十多家工廠進駐，創造數千個就業機會。他認為，“中央”應重新檢視土地長期閒置問題，避免產業用地遭到占用卻未能發揮效益，也希望雲林在“中央”產業政策與資源配置上獲得更公平的對待。



另隨著生成式人工智慧普及，全台灣各產業也進入AI時代。陳麒升表示，AI已成為企業提升效率的重要工具，建議雲林縣府可積極爭取“中央”資源，透過工業會等單位，依不同工廠需求提供AI培訓及導入輔導，讓“中央”資源與地方產業需求接軌，協助傳統產業加速數位轉型。



陳麒升表示，AI快速發展，地方政府除了鼓勵企業自行導入，也應扮演整合“中央”資源的角色，爭取更多宣導、培訓及輔導經費，協助雲林企業掌握AI應用趨勢，加速產業升級。目前“中央”的資源、宣導及輔導計劃，與地方產業需求仍未完全接軌，縣府可以透過工業會、相關產業組織及園區單位，將“中央”資源帶到地方，針對企業實際需求規劃培訓，而不是讓業者各自尋找導入AI的方式。



他說，每家工廠的規模、產業背景及營運需求不同，AI導入不一定要從大型系統開始，可以依企業需求分階段進行，即使只是最基本的AI應用，例如如何有效下指令、整理資料、分析問題，都可能為企業節省時間與人力成本。



陳麒升認為，AI在企業應用上，甚至可能比過去聘請傳統顧問更具效率，尤其對中小企業而言，若能透過政府培訓與輔導降低導入門檻，將有助於提高整體產業競爭力。



他表示，雲林工業產值在地方經濟占有重要地位，因此縣府現階段應把握AI發展趨勢，積極爭取“中央”資源，建立地方產業AI培訓及輔導機制，讓“中央”政策真正落地到企業端。