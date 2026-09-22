卓榮泰喊文化界對抗藍白　陳昭姿：令人遺憾

台灣民眾黨團副總召陳昭姿出席記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月22日電（記者 鄭羿菲）針對“行政院長”卓榮泰呼籲，文化界團結對抗刪凍預算的“文化殺手”（指藍白），台灣民眾黨團副總召陳昭姿22日反批，全台文化會議本是研議文化發展方向，卻被卓榮泰、“文化部長”李遠拿來大談預算攻防，延續成朝野政治攻防，令人非常遺憾。



賴清德日前出席“2026全台文化會議”時表達，對這2年來“文化部”的預算遭到“立法院”大幅刪減和凍結，令人非常錯愕；卓榮泰則呼籲文化界團結起來、對抗刪凍文化預算的“文化殺手”。



台灣民眾黨“立法院”黨團22日召開“顧民生、安交通、救生育、要尊嚴，民進黨別再擋！”記者會，公布“立法院”新會期的優先法案，民眾黨團副總召陳昭姿、幹事長洪毓祥、“立委”王安祥、許忠信、蔡春綢出席。



陳昭姿表示，召開全台文化會議是文化基本法的要求，應該是要談“國家”文化政策、文化產業發展與文化願景，但卓榮泰一上台先把“立法院”審查預算罵成是文化殺手，接著“文化部長”李遠還把大半致詞的時間拿來抱怨預算被刪，好好的一場文化會議，結果被“行政院”與“文化部”延續成朝野政治攻防。



陳昭姿批評，李遠說希望“文化部”擺脫預算被刪的標籤，結果18分鐘的總結，卻用了12分鐘講預算被刪、文化丐幫、青鳥飼料，嘴巴說要擺脫標籤，自己卻抱著標籤不放。



陳昭姿說，2026年“文化部”預算編列新台幣296億元，三讀只刪了10億元，仍有286億元，比較2025年“文化部”的預算約279億元，還是比較高，但卓榮泰直接扣帽子，把“國會”監督說成是文化殺手。文化會議本是要廣大各界意見，研議“國家”文化的發展方向，過去文化會議至少還能提出具體的政策，這次卻被拿來大談預算攻防，令人非常遺憾。