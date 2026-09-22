曹興誠出資北市民調？戴立安解釋了

民調專家戴立安。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月22日電（記者 張穎齊）信民協會22日公布最新台北市長民調，中國國民黨籍台北市長蔣萬安支持度41.7%，民進黨台北市長參選人沈伯洋40.5%，僅差1.2個百分點，國民黨籍台北市議員楊植斗質疑，信民協會與曾投入大罷免運動的聯電創辦人曹興誠關係密切，民調是否由曹資助？民調專家戴立安表示，他從事民意調查多年，通常不會詢問背後資金來源，而是這份調查是否符合他的專業標準，他不會因委託者政治立場改變專業標準。



遭質疑民調立場，戴立安反問，他在台北市政府擔任民意調查相關委員長達20多年，歷經馬英九到蔣萬安等不同市長，難道這樣就代表他會出來幫蔣市長說話嗎？這樣的推論並不合理，強調自己從事民調工作30多年，工作甚至曾因政治因素受到影響，但他從來不低頭，如果連基本專業標準都守不住，就不可能持續從事民意調查這麼長時間。



信民協會22日在台大校友會館舉行台北市長第一場選情民調發表會，由信民協會創會理事長黃清龍主持、民調專家戴立安現場解說。根據民調，蔣萬安支持度41.7%、沈伯洋40.5%，差距僅1.2個百分點，落在抽樣誤差範圍內；蔣萬安施政滿意度52.4%、不滿意41.6%。



信民協會被認為與聯電創辦人曹興誠關係密切。因此，會後開放媒體提問，媒體提及，針對楊植斗質疑信民協會民調是否由曹興誠資助？黃清龍表示，他退休後在2019年與一群志同道合的朋友共同成立信民協會，協會是一個社團法人，這次民調就是由信民協會委託，民調相關的費用，信民協會出了錢，因此委託單位及費用來源就是信民協會。