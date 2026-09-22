民調記者會　黃清龍再喊話蔣萬安驗DNA

信民協會創會理事長黃清龍。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月22日電（記者 張穎齊）信民協會22日公布最新台北市長民調，中國國民黨籍台北市長蔣萬安支持度41.7%，民進黨台北市長參選人沈伯洋40.5%，僅差1.2個百分點。信民協會理事長黃清龍表示，問卷沒有涉及身世問題，但他仍主張蔣萬安若願意透過DNA檢驗面對爭議，不論最後證明是哪個姓氏，都可讓蔣海闊天空，有助選情並釋疑。



信民協會被視為與前聯電董事長曹興誠關係密切。該會22日在台大校友會館舉行台北市長第一場選情民調發表會，由黃清龍主持、民調專家戴立安解說。民調顯示，蔣萬安支持度41.7%、沈伯洋40.5%，差距落在抽樣誤差範圍內。



黃清龍日前開記者會邀請，與已故黃埔將領、陸軍中將郭禮伯之子郭貽熹出席新書發表會，還原父親與章亞若長達7年的情史，並表示郭禮伯生前曾透露章孝嚴、章孝慈兄弟實為郭家骨肉，郭貽熹公開喊話，為了釐清歷史真相，願與蔣萬安驗DNA，蔣萬安究竟姓郭還姓蔣引發爭議。



記者提問，目前是否因民進黨支持者較願意表態，而國民黨、民眾黨支持者較不願表態，影響民調結果？另外，黃清龍日前針對蔣萬安身世提出質疑，並偕郭眙熹出席記者會，是否也可能影響此次民調？



黃清龍表示，他是就事論事，先前因閱讀蔣經國日記內容，對蔣孝嚴認祖歸宗及家族身世產生疑問，經過多年探索與研究後，才向社會公開自己的看法，至於當事人是否願意面對？這是蔣萬安的選擇，他先前也曾提出，DNA檢驗是一種可以讓爭議獲得釐清的方法，不管是不是姓蔣，還是其他的姓，這都是可以讓你海闊天空。



至於此事是否影響此次台北市長民調？黃清龍強調，“我們的民調幾乎沒有去做這個題目，我們沒有去談這個事情”，因此不能因為民調結果與原先預期不同，就認定調查對特定候選人不懷好意，從另一個角度來看，這份民調提前呈現目前民意走向，讓候選人在最後60多天有所警覺、做出應有調整，這個對蔣萬安選情來講，不是反而是好的嗎？