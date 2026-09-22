蕭美琴讚賴瑞隆善良　狂打貓派形象牌

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆22日發布“人寵共好的高雄：毛孩四個寶”政見，並公布與蕭美琴前往前鎮區寵物友善餐廳“勘熟所”用餐。（圖：賴瑞隆辦公室提供） 中評社高雄9月22日電（記者 蔣繼平）民進黨高雄市長參選人賴瑞隆近日頻頻出招，連日與民進黨天王、大咖同台。蕭美琴22日出席世界台灣商會聯合總會第32屆年會時，兩人再度同台。22日也發布新聞稿提到，蕭美琴笑稱賴瑞隆像貓一樣都很善良，推動人寵共好的高雄，狂打形象牌宣傳。



世界台灣商會聯合總會第32屆年會22日上午在高雄舉辦開幕式，蕭美琴、民進黨籍高雄市長陳其邁、綠委賴瑞隆等人一同入場。賴瑞隆20日成立“賴瑞隆姐妹會”就有蕭美琴到場助陣。賴清德、賴瑞隆21日也同場出席白埔產業園區動土典禮。



蕭美琴20日先形容賴瑞隆是“隆貓”具爆發力跟觀察力，高雄需要有爆發力的市長。賴瑞隆辦公室22日再指出，賴瑞隆與蕭美琴前往前鎮區寵物友善餐廳“勘熟所”用餐，兩位愛貓人化身“戰貓”與“隆貓”，並提出毛小孩政見。



賴瑞隆提出“人寵共好的高雄：毛孩四個寶”政見，未來將增加寵物友善公園及活動空間、串聯友善商家與寵物產業圈、擴大生命教育及責任飼養，並強化中途照護與源頭管理。他強調城市進步不只展現在公共建設，也體現在對生命的尊重。



賴瑞隆也在社群平台發布與蕭美琴到寵物友善餐廳參訪影片，營造兩人暢聊“貓奴經”。蕭美琴在影片中提到貓咪獨立、柔軟且關鍵時刻具備爆發力，笑稱賴瑞隆也很像貓咪，並大讚愛動物的人都很善良，相信能夠承擔更多責任帶領高雄更進步。