台灣成中美峰會籌碼？綠委：不用過度恐慌

民進黨黨團幹事長莊瑞雄與書記長范雲（右）。（中評社 張穎齊攝） 民進黨黨團幹事長莊瑞雄。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月22日電（記者 張穎齊）中美峰會將於24日在美國華盛頓舉行，對於台灣議題是否成為中美談判籌碼？民進黨“立法院”黨團幹事長莊瑞雄22日強力否認並表示，台灣不可能成為大國博弈談判桌上的棋子，台灣有自己的國家利益及角色，決定權仍掌握在自己手中，沒有必要因為一場中美峰會就過度恐慌。



民進黨“立法院”黨團22日在黨團會議室舉行輿情回應記者會，與會者有幹事長莊瑞雄、書記長范雲。



莊瑞雄表示，每逢中美領導人會晤，外界都會出現各種預測，甚至衍生疑美、疑特等討論，但預測真正的意義應是進行風險控管，而不是事先替峰會設定一套對台灣不利的劇本。中美與台灣各有自身利益，但台灣與美國在印太安全等領域也有共同利益，雙方長期保持良好溝通，台灣應做的是提升自身經濟、“國防”韌性，並持續深化與國際夥伴的合作，而不是因中美領導人會晤就認定台美關係將出現重大變化。



對於外界擔憂台灣可能因中國大陸軍事壓力而被迫退讓？莊瑞雄反問，若陸機來50架、100架，台灣就必須退讓，那如果今天來的是100架、200架，那不就跪下來了？強調和平並非因為一方國力較強，另一方就必須不斷後退，而應由各方共同維持區域和平。

