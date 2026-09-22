雙十禮賓大使有明星臉　還要練金雞獨立

左起芝山親善大使團團長董思嫺、副團長尹玟馨，兩位分別與台灣演員林心如、S.H.E成員Ella“撞臉”。。（中評社 莊亦軒攝） 芝山親善大使團展示為了重返禮賓任務全新設計的制服。（中評社 莊亦軒攝） 芝山親善大使團成員以行動示範制服兼顧美觀與活動度。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北9月22日電（記者 莊亦軒）台北教育大學、銘傳大學、中國醫藥大學、清華大學、台南大學等五所大學今年獲選執行雙十慶典接待工作。台北教育大學芝山親善大使團22日展示10名親善大使培訓成果與服裝，粉色與白色相間的洋裝襯托出女生們的朝氣。



禮賓大使中有兩位成員恰好有“明星臉”，芝山親善大使團團長董思嫺，因外型與知名台灣演員林心如神似，成為團隊中的焦點。另一位則是副團長尹玟馨，她不僅神韻與S.H.E成員Ella陳嘉樺相似，活潑、外向、幽默的性格也與Ella十分相像。唯一的男生吳允翔，是團隊中的日語擔當，身穿三件式西裝的他站在其餘九位女性隊員中，顯得格外顯眼。



台北教育大學22日在禮堂舉辦“2026年雙十慶典禮賓接待學校記者會”，出席者包括10名芝山親善大使、大使團總教練童柏壽等。由於芝山親善大使團已有三年未入選禮賓任務，校方為了能重返禮賓任務，早在兩年前就展開特殊培訓。



童柏壽表示，禮賓人員不再統一穿著制服，希望多元呈現來自不同學校的特色與活力。



他們也展現培訓成果，包括外語能力展示、情境演練等。為了禮賓任務的體力要求，隊員們入選後還需進行跑步、重量訓練、金雞獨立訓練核心力量，提升長時間站立及戶外服務的所需的穩定度與耐力。



芝山親善大使團創立於2008年，名稱來源於國北教的前身日據時期的芝山巖學堂，以“芝山”為名，不僅代表傳承百年的校史記憶，也寓含飲水思源、追本溯源的深意。



記者會中還進行外語能力展示，從法語、英語、日語、韓語一應俱全，突發狀況情境演練應對，貴賓接待示範等。其中有三名隊員取得英語檢定TOEIC多益的金色證書，滿分990分須獲得860分以上才有資格領取金色證書，展現親善大使團外語能力的專業。



芝山親善大使團教學長巫牧耘即將畢業，因培訓時間最長而成為大使團教學長，在大使團展示金雞獨立的美技時，也是由巫牧耘站在團隊前方，在主持人的一上二下的口號下，展現強大的核心雞群穩定度，在後方學妹不小心將懸空腳碰地時，巫牧耘仍穩穩的保持單腳抬起的蹲姿。