桃園藍白合　曾冠球：8成小草挺張善政

民眾黨支持者有81.0%支持張善政。（新台灣國策智庫提供） 中評社台北9月22日電（記者 邱筠媜）“新台灣國策智庫”民調中心22日公布桃園市長選情民調，中國國民黨籍現任桃園市長張善政以47.0%支持度大幅領先民進黨桃園市長候選人黃世杰的25.9%。台灣師範大學公民教育與活動領導學系教授曾冠球表示，台灣民眾黨支持者（小草）有81%支持張善政，僅2.7%支持黃世杰，民眾黨支持者呈現“高度歸隊挺藍”現象。至於黃世杰目前知名度不足，能否擴大年輕族群的支持、提高無黨籍及未表態政黨者中的支持比例，將是選戰關鍵。



《“新台灣國策智庫”》今舉行“2026六都市長爭霸戰：桃園市長候選人民調發佈記者會”，民調結果顯示，桃園市長支持度，中國國民黨籍現任桃園市長張善政47.0%、民進黨桃園市長候選人黃世杰25.9%、無法選出任一人27.1%；桃園市長候選人知悉度，張善政40.6%、黃世杰22.5%、無明確意見55.5%；桃園市長當選看好度，張善政64.0%、黃世杰16.4%、無法選出任一人19.6%。



曾冠球發表書面評論表示，在張善政與黃世杰對決中，民眾黨支持者有81.0%支持張善政，僅2.7%支持黃世杰。民眾黨支持者對張善政的施政滿意度亦高達86.1%。從政黨交叉分析來看，台灣民眾黨支持者在桃園市長戰局中呈現“高度歸隊挺藍”的現象。



“黃世杰守住基本盤即有戰功”，曾冠球指出，黃世杰代表民進黨參選，“得票率守住40%基本盤、藍綠差距壓縮至10個百分點以內，並穩拿沿海本命區”即為參選達標的最低底線。張善政目前的滿意度高且風格相對溫和，黃世杰為前“法務部政務次長”，走理性政策路線，兩人在形象上重疊度較高。面對張善政擁有現任優勢、施政滿意度突破六成，且吸納八成民眾黨支持者選票的極不利格局下，黃世杰若能突破民眾黨與中間選民的藍傾鐵板，將得票率推升至45%以上，即便最終未能翻盤，也算為綠營在桃園打出一場雖敗猶榮、成功收攏基本盤的優質防守戰。