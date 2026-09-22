害部屬在辦公室自殺　謝宜容被拔官拚復職

勞動力發展署北分署前分署長謝宜容2024年11月22日發布道歉影片，為自己言行、領導方式造成悲痛事件發生及員工心理負擔致歉。（照：截自YouTube頻道） 台“勞動部”。（中評社 資料照） 中評社台北9月22日電／台“勞動部”勞動力發展署北分署前分署長謝宜容涉職場霸凌，造成一名39歲的男性員工在辦公室自殺，已被拔官，遭記2大過免職。謝宜容不服提起行政訴訟，台北高等法院認為懲處違反正當法律程序，撤銷原處分。今有媒體報導，她曾罵同仁“豬頭”、“你怎麼那麼笨”、“想立刻要掐死你”，甚至罵屬下“你做的東西是垃圾”，行徑誇張。



對此“勞動部”難以認同表示，已委請律師撰狀，將於法定期限內依法上訴最高行政法院。另控謝宜容涉貪污犯行，復經“監察院”彈劾移付懲戒，在“最高法院”及懲戒法院審理中，目前不會復職。



“勞動部”勞動力發展署北分署前分署長謝宜容，因2024年北分署吳姓工程師輕生事件，遭“勞動部”記2大過免職，不過台北高等行政法院日前認為，“勞動部”在調查尚未完備、未給予謝宜容充分陳述機會前即作成免職處分，程序有所欠缺，因此撤銷原處分。



針對台北高等法院判決，“勞動部”表示，基於詳細訪談跟嚴謹調查，明確確認謝宜容確有嚴重的職場霸凌情事，毫無疑義。對於本案相關訴訟案件，“勞動部”絕對會捍衛霸凌零容忍的立場，一定追究到底。並重申，難以認同高等法院認事用法，已委請律師撰狀，將於法定期限內依法上訴最高行政法院。另外，謝宜容涉貪污犯行，經“監察院”彈劾移付懲戒，在“最高法院”及懲戒法院審理中，目前仍在停職狀態不會復職。



根據《鏡週刊》報導，判決結果引發北分署部分員工議論，當年調查留下的205份匿名問卷及訪談紀錄，也再度受到關注。



吳姓工程師自縊後，“勞動部”對北分署副分署長李燕玲等人及基層員工，以訪談及匿名問卷方式展開調查，在回收的205份問卷中，員工紛紛表示曾直接或間接遭受或聽聞謝宜容的霸凌行為，有人被罵是豬頭，遭威脅“想立刻要掐死你”，或被罵“你做的東西是垃圾”。



報導指出，謝宜容對部屬的要求也被形容相當細微，甚至連遞衛生紙都要符合她的要求，若衛生紙沒有摺好，就可能遭到責罵；謝宜容曾罵同仁“豬頭”、“你怎麼那麼笨”、“想立刻要掐死你”。另有受訪者稱，謝宜容曾自稱“11職等在古代不是皇帝也是將軍”，並要求下屬以“高兩階”思考，甚至有人指稱她在工作場合使用“抗旨”、“欺君”等字眼。



投訴者指出，謝宜容的霸凌犯行罄竹難書，她會在半夜及假日要求同事回LINE訊息，稍有延誤就被罵；有人在謝宜容辦公室門外就聽到她大聲飆罵，有時還罵超過半小時，還有主管被謝叫到辦公室面商後被罵到崩潰想輕生，有人因此下班後要長期看身心科醫師。而謝宜容常在與同仁談話時前一秒感性落淚，接下來暴怒，有員工以“白色恐怖”形容分署內的氣氛。



至於吳姓工程師生前工作狀況，訪談紀錄顯示，有同事曾聽他透露工作量過大，並說出“我衹有一個人實在做不出來，很想乾脆死一死算了”等話。吳員當時負責資訊相關業務，也是資訊小組唯一正式編制人員，另須處理智能就業服務專案，工作內容包含尋找廠商、確認技術可行性及修改需求。



報導提到，該專案預算曾從原先約3500萬元大幅下修至750萬元，吳員持續處理相關工作，2024年11月4日又被要求重新提出版本，當天即發生輕生事件。事件後，“勞動部”依調查資料對謝宜容作成免職處分。



如今免職處分遭法院撤銷，當年205份匿名問卷及訪談紀錄再度成為焦點。對北分署員工而言，這些紀錄涉及當時的工作環境與管理爭議，後續如何釐清，仍有待行政程序進一步處理。