助攻沈伯洋　小綠追打蔣萬安圖利“救國團”

經民連舉行記者會表示，蔣萬安市府圖利救國團，並要求檢調入偵辦。（中評社 張嘉文攝） 經民連智庫研究員涂景亮。（中評社 張嘉文攝） 左起綠委鍾佳濱、民進黨台北市議員何孟樺。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月22日電（記者 張嘉文）民進黨強打台北市長參選人沈伯洋近來颳起“洋流”，今天有最新民調顯示沈僅落後中國國民黨台北市長蔣萬安1.2個百分點，讓綠營士氣大振。立場親綠的台灣經濟民主連合今天也召開記者會，再以劍潭青年活動中心案，蔣萬安市府圖利“救國團”，並要求檢調入偵辦。



記者會包括民進黨籍“立委”鍾佳濱、台北市議員何孟樺到場助陣，從黨產、居住正義到市政監督多面向夾擊蔣市府，大有替沈伯洋選情助攻的意味在。



經民連今天在“立法院”舉行記者會，公布劍潭黨產案調查報告，指劍潭青年活動中心土地使用契約已於2024年底屆期，台北市政府卻讓“救國團”繼續在原址經營旅宿業，每月僅收取新台幣245萬4618元的無權占用補償金，質疑其中涉及圖利。



經民連智庫研究員涂景亮表示，劍潭青年活動中心共有7筆建物，面積達2萬7340平方公尺，相連土地39筆、共4萬6286平方公尺。時任台北市長柯文哲2016年與“救國團”簽訂契約，明定“救國團”應在2024年12月31日前完成所有權移轉及點交，土地使用期限屆滿後不再續約。



涂景亮指出，“救國團”雖在期限最後一天移轉6筆建物所有權，卻未依約完成點交。蔣市府2025年1月由副市長李四川召開會議，決定委外經營前暫由“救國團”按現況使用並收費，至今仍未收回。

