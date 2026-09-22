民調落後鄭朝方　徐欣瑩：藍綠對決態勢已成

國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩22日受訪。（中評社 盧誠輝攝） 國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩22日出席新竹縣政府活動。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹9月22日電（記者 盧誠輝）根據年代民調中心21日公布最新調查，民進黨新竹縣長參選人鄭朝方支持度為35.1%，領先中國國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩的28.7%，雙方差距達6.4個百分點。對此，徐回應強調，她已走出最艱困的時候，藍綠對決態勢已成，現在是新竹縣民關鍵選擇時刻。



年代民調中心21日公布最新調查，鄭朝方支持度35.1%，領先徐欣瑩的28.7%，雙方差距達6.4個百分點，無黨籍朱定瑀則為2.8%。在“看好誰當選”方面，鄭朝方更以39.9%大幅領先徐欣瑩22.4%，差距擴大至17.5個百分點。



若進一步觀察各鄉鎮市交叉分析可以發現，鄭朝方在竹北市取得46.4%支持度，大幅領先徐欣瑩的24.2%，兩人相差22.2個百分點。鄭在徐老家新豐鄉也以32.8%，勝過徐的23.1%，兩人相差9.7個百分點。徐在湖口鄉本命區則以37.6%，勝過鄭的31.4%，兩人相差6.2個百分點。徐在鄭老家竹東鎮則以27.0%，小贏鄭的26.0%。



對於最新民調結果，徐欣瑩22日受訪認為，所有民調都顯示，她已經走出最艱困的時候，藍綠對決態勢已成，現在是新竹縣民關鍵選擇時刻。



徐欣瑩指出，無論是國民黨、民眾黨或無黨籍的朋友，都強烈質疑民進黨候選人鄭朝方以及他家族的操守。在地的鄉親都在問，為什麼竹北東區市場可以空轉四年零進度？竹北民眾活動中心工程為何一延再延？



徐欣瑩強調，現在是藍綠對決，也就是廉能政治對上金權政治。