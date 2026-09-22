白營再提安樂死修法　呼籲綠別搞失憶

民眾黨黨團22日召開“顧民生、安交通、救生育、要尊嚴，民進黨別再擋！”記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 左起，民眾黨“立委”許忠信、王安祥、洪毓祥、陳昭姿及蔡春綢。（中評社 鄭羿菲攝） 左起，民眾黨“立委”王安祥、洪毓祥及陳昭姿。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月22日電（記者 鄭羿菲）“立法院”新會期29日將開議，由於上個會期台灣民眾黨提出的“交通罰鍰專款專用”、“安樂死”公投案遭擋，民眾黨“立法院”黨團22日召開記者會，再接再厲提出《尊嚴善終法》、《道路交通管理處罰條例》修法，黨團幹事長洪毓祥呼籲，民進黨過去都提出相關法案，那就“不要今天同意，明天就搞失憶！”



台灣民眾黨“立法院”黨團22日召開“顧民生、安交通、救生育、要尊嚴，民進黨別再擋！”記者會，民眾黨團副總召陳昭姿、幹事長洪毓祥、“立委”王安祥、許忠信、蔡春綢出席。公布“立法院”新會期優先法案，包括《尊嚴善終法》、《道路交通管理處罰條例》修法、《老年農民福利津貼暫行條例》修法、《電競專法》、《學校午餐及飲食教育條例》、《人工生殖法》納入代理孕母修法、《所得稅法》修法、《性別平等工作法》修法，產假增至14週，陪產假延長至14天等。



洪毓祥表示，民眾黨團提出的安樂死公投遭藍綠兩黨在院會否決，但多項民調顯示有75%民眾期待推動安樂死合法化，民眾黨團將推動《尊嚴善終法》，設置多重審查、冷靜期及事前審查與事後監督機制，並研議設立專責安樂死醫療機構，回應生命末期病人的痛苦。



洪毓祥說，民進黨籍“立委”陳冠廷已提出相關法案，包括莊瑞雄、陳婷妃、王世堅、范雲、黃捷等人也參與連署，法案已交付衛環委員會，既然綠委也主張盡速排審，就應在本會期說到做到，正視多數民意、不要臨陣退縮。



針對《道路交通管理處罰條例》修法，洪毓祥指出，“中選會”以“不符合重大政策創制復決”為由否決民眾黨團提出的交通罰鍰專款專用公投，沒收人民表達意見的機會，本會期將繼續推動修法，把交通罰鍰專款專用於交通改善，讓執法獎勵與罰鍰收入脫鉤，使政策回歸道路安全，不要只把人民當肥羊！



洪毓祥認為，綠委林月琴、陳素月、許智傑、林俊憲、林楚茵等民進黨“立委”都曾提出相關法案，民進黨團三長也在協商時兩度簽字表態支持，從最初主張50%、到後來同意將100%交通罰鍰投入道路安全改善。既然如此，就應在本會期排案審查並完成三讀，不要今天同意，明天就搞失憶！



陳昭姿表示，昨天台灣社會發生一宗跨國訂製嬰兒集團事件，因疾病無法生育的婦女終其一生渴望能有屬於自己的孩子，政府必須承認民眾有需求，代孕只要不法制化就是地下化，導致黑市亂象叢生，呼籲“賴政府”不要用意識形態一直阻擋，代理孕母法制化才能杜絕剝削！