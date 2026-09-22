新竹縣藍天變妙天？徐欣瑩：別再潑髒水

國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩22日受訪。（中評社 盧誠輝攝） 時代力量22日召開記者會質疑徐欣瑩與妙天宗教關係。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹9月22日電（記者 盧誠輝）時代力量黨主席王婉諭22日召開記者會質疑，中國國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩與妙天宗教的政治網絡關係，擔心若徐當選會讓新竹縣“藍天變妙天”。對此，徐欣瑩強調，這是假議題，她從政20年都沒有此問題，每到選舉就有人刻意造謠抹黑，呼籲有心人別再潑髒水。



時代力量22日召開記者會指出，徐欣瑩與妙天宗教的政治網絡關係，擔心若徐當選會讓新竹縣“藍天變妙天”，要求徐應清楚說明宗教與政治之間的界線該如何畫設？又如何落實利益迴避？應給大眾明確交代。



徐欣瑩22日出席新竹縣政府活動後受訪表示，這一直以來都是假議題，她從政已經快20年，都沒有此問題，衹有每到選舉期間，才會有人刻意對她潑髒水、造謠抹黑。她相信新竹縣選民相當有智慧，團隊所有的施政原則絕對是秉持專業、科學與理性，並以全體縣民的利益為優先。



徐欣瑩質疑，民進黨的金權政治不交代，現在卻用抹黑手段來試圖掩蓋新竹縣的金權政治復辟，還刻意造謠抹黑來貼她標籤，她不願隨之起舞。大家真正該關心的是新竹縣需要“廉能的政治”還是“金權政治”？這才是所有縣民需要共同面對與思考的課題。