從韓流看洋流　李昶志：刻意造神凝聚綠營

國民黨青年部主任李昶志接受訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月22日電（記者 張嘉文）民進黨台北市長參選人沈伯洋近來颳起“洋流”，今天有最新民調顯示，沈僅落後中國國民黨籍台北市長蔣萬安1.2個百分點，讓綠營士氣大振。曾任“立法院長”韓國瑜在高雄市長時期的幕僚、親歷“韓流”崛起的國民黨青年部主任李昶志接受中評社訪問表示，從當年的韓流來看現在的洋流，兩者最大差異就在“自發性”。



李昶志說，韓流是支持者認同韓國瑜後主動追隨，甚至到處探問行程；洋流則較像刻意包裝、造神，目的之一是在大罷免失敗後，替綠營支持者創造新的凝聚核心。



李昶志形容，當年韓流支持者的“眼睛是有光的”，可以明顯感受到人與人之間的溫度，大家把信念和希望投向韓國瑜；反觀目前的洋流，他感受到的比較像跟風、湊熱鬧的模式，甚至帶有偶像明星式的包裝，這是他身為韓流實際參與者，觀察兩者最直接的不同。



李昶志為中山大學公共事務管理研究所博士，現任國民黨青年部主任，曾任高雄市青工總會總會長、國民黨高雄市黨部副主委，洪秀柱2016大選競選辦公室發言人、韓國瑜2020大選隨行發言人及高雄市政府市長室機要等，是當年韓流崛起的實際參與者和見證者。



李昶志接受中評社訪問時表示，近期有青年朋友好奇洋流是否真的崛起，因此特別到相關活動現場觀察。依這些朋友向他轉述的情況，他認為，目前洋流的支持群眾較像是過去大罷免時民進黨支持者同溫層的延續。大罷免失敗後，部分支持者可能產生焦慮，因此民進黨需要創造一個新的對象，讓支持者“有所依歸、有所凝聚”。



相較之下，李昶志說，韓流當年並不是先有人號召才出現人潮，而是支持者自己追著韓國瑜跑，不只來自全台各地，甚至還有世界各地支持者，會主動想盡辦法探問韓國瑜每天的行程，“我們真的是處處都有驚喜”。



在人潮呈現上，李昶志也認為兩者差異明顯。他回憶，韓流最盛時，高雄街頭出現支持者自發組成的“機車貪吃蛇”，大型造勢更是人潮擁擠到幾乎無法正常走路。韓國瑜當時身形較瘦，幕僚還開玩笑形容，他有幾度像是“騰空走路”，幾乎是被人群推著往前走。



李昶志說，當年韓國瑜甚至處於被支持者“肉搜”的狀態，大家會想盡辦法查他接下來去哪裡，再自行跟著前往。如果韓國瑜臨時要出席原本規模不大的活動，幕僚反而要先向主辦單位致歉，因為行程消息一傳出去，很可能突然湧入大量支持者。



反觀洋流，李昶志舉例，近期沈伯洋與台北市長蔣萬安同場出席一場活動，依友人現場觀察，沈、蔣各自到場的支持者大約都是二、三十人，這才是一般政治人物出席活動比較正常的狀況，如果同樣場景放在當年韓流最熱的時候，現場狀況會完全不同。



支持者展現出來的情感也不一樣，李昶志說，韓流時期有許多父母帶著小孩到場，自製LED燈牌替韓國瑜加油，年輕人、小朋友手上也拿著旗幟，當年的支持已經形成一種認同感，“大家是把信念跟希望投向韓國瑜”，因此韓流更接近一種信念所形成的追隨。



對照之下，李昶志認為，目前洋流較像透過不同細節塑造沈伯洋的親民形象，再經由話題包裝形成熱度，“有點像是那種偶像明星的概念”，是一波一波包裝塑造起來的政治人氣，和當年韓流由支持者自發形成的旋風並不相同。



為何此時需要塑造洋流？李昶志認為，去年大罷免失敗，加上民進黨近期執政表現面臨批評，綠營需要找到新的方式凝聚支持者向心力。因此洋流除了塑造候選人人氣，提供支持者新的凝聚對象，也可能藉由營造台北選情緊張，讓蔣萬安團隊產生危機感、必須留守台北，減少蔣跨縣市替其他藍營候選人輔選的空間。



李昶志強調，今年選舉氣氛確實偏冷，這樣的洋流也可能激起藍營支持者的緊張感，就不算是壞事。只是，台北市長選舉照理應該聚焦候選人的政見及政策辯論，但洋流持續成為話題後，焦點轉向人氣、排隊及活動現場熱度，反而模糊了政策討論。