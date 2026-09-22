桃園張善政領先　范世平：黃世杰太保守

台灣師範大學東亞學系教授范世平。（中評社 邱筠媜攝） 鄭文燦施政滿意度高於張善政。（圖：新台灣國策智庫提供） 中評社台北9月22日電（記者 邱筠媜）“新“台灣國”策智庫”民調中心22日公布桃園市長選情民調，中國國民黨籍現任桃園市長張善政以47%支持度領先民進黨桃園市長候選人黃世杰的25.9%。台灣師範大學東亞學系教授范世平認為，黃世杰選舉方式太保守、太低調，作為挑戰者應該挑戰張善政。



范世平說，桃園傳統上是藍大於綠的選區，但此次民調政黨傾向反而是民進黨高於國民黨7.2%，顯示桃園並非鐵板一塊。黃世杰應結合民進黨籍台北市長候選人沈伯洋的“洋流”聲勢，以及民進黨籍前桃園市長鄭文燦施政基礎，積極搶攻年輕外來移民的選票。



《“新“台灣國”策智庫”》今舉行“2026六都市長爭霸戰：桃園市長候選人民調發佈記者會”，民調結果顯示，桃園市長支持度，中國國民黨籍現任桃園市長張善政47.0%、民進黨桃園市長候選人黃世杰25.9%、無法選出任一人27.1%。桃園市長候選人知悉度，張善政40.6%、黃世杰22.5%、無明確意見55.5%；桃園市長當選看好度，張善政64.0%、黃世杰16.4%、無法選出任一人19.6%。



范世平表示，黃世杰目前知名度明顯落後張善政，雙方差距18.1個百分點。不過，該民調時間是在黃世杰20日與民進黨台北市長候選人沈伯洋掃街前，若重新進行民調，黃世杰知名度應會有所提升。他認為，沈伯洋的“洋流”若能延續，黃世杰可以好好利用，發揮類似過去柯文哲“柯流”、韓國瑜“韓流”對地方選舉產生的影響。



范世平表示，從支持度來看，張善政47%、黃世杰25.9%，差距21.1個百分點，對黃世杰相當不利；更值得注意的是當選看好度，張善政64%、黃世杰16.4%，差距達47.6個百分點。若選民認為黃世杰“沒希望了”，連民進黨基本盤都可能退縮，包括海外返台投票者的投票意願也可能降低。因此，黃世杰必須縮短與張善政的看好度差距，否則將相當不利。



至於兩任桃園市長的滿意度，范世平說，民進黨籍前桃園市長鄭文燦滿意度44.8%高於張善政30.0%，若黃世杰能結合鄭文燦進行行銷，效果應該正面大於負面。



范世平指出，桃園雖然傳統上藍大於綠，但此次民調政黨傾向反而是民進黨高於國民黨7.2%，國民黨主席鄭麗文在桃園滿意度僅23.4%，顯示桃園並非鐵板一塊。近年台北房價高，加上新竹科學園區產業發展，許多年輕人選擇在桃園落腳、買房，這些外來人口都是黃世杰可以爭取的對象。



范世平認為，黃世杰選舉方式太保守、太低調，作為挑戰者應該挑戰張善政。桃園作為航空城，應由年輕人出來領導。他並以沈伯洋、民進黨新北市長候選人蘇巧慧為例表示，兩人半年前同樣未被外界看好，但選情已有變化，因此黃世杰還有兩個多月時間，應把握基本盤與議題，在剩餘時間努力改變目前的選情。



范世平說，這份民調顯示桃園市民投票意願仍高，86.8%表示會去投票，10.3%表示不會投票，因此黃世杰應趁著與沈伯洋合體的聲勢延伸下去，持續行銷自己，不必過度絕望。



凱達格蘭基金會《“新“台灣國”策智庫”》22日舉行“2026六都市長爭霸戰：桃園市長候選人民調發佈記者會”，由凱達格蘭基金會執行長陳致中主持，民調專家車成緯說明民調結果，台灣師範大學東亞學系教授范世平、彰化師範大學公共事務與公民教育系教授劉兆隆發表評論，台灣師範大學公民教育與活動領導學系教授曾冠球發表書面評論。