不滿藍禮讓高虹安　何志勇同台莊競程砲打高

民進黨新竹市長參選人莊競程22日與無黨籍新竹市長參選人出席青年論壇。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹9月22日電（記者 盧誠輝）新竹市長高虹安年底將尋求連任，對決民進黨新竹市長參選人莊競程，與原為中國國民黨籍、目前無黨籍新竹市長參選人何志勇。令人意外的是，何、莊兩人22日上演藍綠合，兩人攜手出席青年論壇論政，砲口一致瞄準高虹安，何志勇還不斷誇讚莊競程在政策上非常認真與負責。



年底新竹市長選舉，藍營禮讓現任市長高虹安爭取連任，但原為國民黨籍的何志勇卻堅持參選到底，國民黨新竹市黨部已建議黨中央對何採撤銷黨籍處分。



何志勇與莊競程22日共同召開論政記者會，何強調，這是一場由新竹清華大學學生團體所邀請的青年論壇，原本可以讓三位新竹市長候選人好好闡述各自的理念與想法，但高虹安卻自持是現任市長，不肯接受，所以今天才會衹有他和莊兩人一起出席。



何志勇在會中不斷誇讚莊競程在政策上非常認真與負責，這場青年論壇正好可以作為公開討論新竹市政的暖身。莊競程則說，即使他與何志勇政策立場不同，仍願意站上相同平台接受檢驗。



兩人在會中兩人共同承諾，要給新竹一場正向、乾淨的選舉，讓選舉回到政策與治理。兩人也針對新竹市公共建設、交通政策及捷運規畫時程交換意見，分享城市發展願景。