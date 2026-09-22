綠給錢參選到底？何志勇：絕對清清白白

民進黨新竹市長參選人莊競程22日與無黨籍新竹市長參選人出席青年論壇後受訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹9月22日電（記者 盧誠輝）無黨籍新竹市長參選人何志勇22日與民進黨新竹市長參選人莊競程一起出席青年論壇。何在會後受訪時，針對地方流傳何拿綠營錢，才會堅持參選到底的說法表示，他參選絕對是清清白白，從未拿取民進黨任何資源，希望謠言不要再傳了。



年底新竹市長選舉，藍營禮讓現任市長高虹安爭取連任，但原為國民黨籍的何志勇卻堅持參選到底，國民黨新竹市黨部已建議黨中央對何採撤銷黨籍處分。何、莊兩人22日攜手出席青年論壇論政，砲口一致瞄準高虹安。



針對地方流傳何拿綠營錢才會堅持參選到底的說法，何志勇受訪時指出，他知道最近有人在傳播一種說法，說民進黨給他錢來選舉，他不知道這種說法從何而來？也不知道民進黨是否知道？但他的競選經費都是靠小額募款。



何志勇強調，3個參選人當中，他的帆布廣告最少，資源也最有限，他參選絕對是清清白白。何隨後也轉頭詢問莊競程是否聽過此說法？莊也隨即幫何緩頰說，他今天是第一次聽到這種說法，這種抹黑謠言非常惡劣。



莊競程表示，民進黨選舉是參選人要繳經費給黨中央，而不是黨中央給經費來競選。民進黨都沒有給我錢了，怎麼可能會給何志勇錢？莊認為，選舉不要再有過去傳統的潑髒水、抹黑做法，希望放話的陣營應適可而止，他跟何會共同努力讓新竹市的選舉文化邁向清廉。