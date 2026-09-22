洋流南下？陳亭妃：我先北上助攻

民進黨台南市長參選人陳亭妃宣布競選團隊推出的9款“妃妃泰迪熊”正式開賣。（照片：陳亭妃競總提供） 民進黨台南市長參選人陳亭妃發布“交通七彩行”AI動畫政見。（照片：陳亭妃競總提供） 中評社台南9月22日電／綠營側翼近期不斷吹捧民進黨台北市長參選人沈伯洋掀起“洋流”，信民協會22日公布最新台北市長選情民調，現任中國國民黨籍台北市長蔣萬安支持度為41.7%，民進黨台北市長參選人沈伯洋則獲40.5%支持，兩人差距僅1.2個百分點。民進黨台南市長參選人陳亭妃22日被問到“洋流”何時來台南？她說，要率先把台南人的力量帶到台北，用“妃常旋風”支持“洋流”，讓“台北順起來、台南妃起來！”



信民協會被認為與聯電創辦人曹興誠關係密切。



陳亭妃今天偕同民進黨籍台南市副議長林志展及市議員提名人李偉智、陳碧玉、陳秋萍、吳通龍、蔡秋蘭、周嘉韋、林依婷、郭品辰、林建南、陳金鐘、議員參選人呂維胤、唐儀靜和市議員陳怡珍日在競選總部發布“交通七彩行”AI動畫政見，以活潑、直觀的動畫方式呈現台南未來交通藍圖，從四橫三縱快速道路、軌道路網，到觀光輕軌、糖鐵五分車及自行車道，完整勾勒台南“路路相通、城鄉共榮”的交通願景。



由於台南選情相對冷，不少支持者關注“洋流”議題，希望沈伯洋也能吹到台南，陳亭妃說，大家不要忘了沈伯洋是要選台北市長，因此，我們要將非常旋風把台南所有的支持力量捲入“洋流”這才是最重要的。



陳亭妃表示，沈伯洋全力打拚台北市長選舉，因此，更要集氣把所有的力量集結起來，她更喊出“台北順起來、台南妃起來”口號，強調這就是民進黨整合的力量，所以她率先在9月28日下午 2點北上出席“台南之友挺沈伯洋後援會”，要把台南所有支持的力量，呼朋引伴一起支持台北沈伯洋。



陳亭妃今天也發布“交通七彩行”AI動畫政見指出，交通不是單一建設，而是攸關城市競爭力、產業發展與市民生活品質的基礎工程。“交通七彩行”以四橫三縱快速道路為骨架，串聯國道1號、國道3號及台61西濱快速道路，並搭配鐵路地下化、立體化與台南捷運路網、公車系統讓溪北、溪南、山區、沿海與市中心彼此串聯，打造更完整的交通系統。



陳亭妃指出，台南捷運不能只看單一路線，而要從整體路網思考，除了既有藍線，也要加速推動藍線延伸、深綠線及紅線等重要路網規劃，逐步形成更完整的半環狀捷運系統；同時結合溪北糖鐵五分車、觀光輕軌及自行車道，讓交通不只是“通勤”，也能串起台南的產業、農業、文化、觀光與日常生活。



陳亭妃今日也宣布競選團隊推出的9款“妃妃泰迪熊”正式開賣。她笑說，自9月12日競選總部正式進駐後，許多民眾到總部參觀時，都會詢問可愛的泰迪熊“什麼時候可以買？”詢問度持續升高，因此今天正式開放販售，每隻售價新台幣1680元。



9款泰迪熊各自代表一項使命與任務，包括《叫我第一名》、《農家》、《豐漁》、《守護》、《科技》、《魔法》、《軍人》、《警察》及《鐵馬》妃妃泰迪熊，從農業、漁業、科技、治安，到“國防”、交通與城市守護，都象徵著不同面向的台南力量。



陳亭妃表示，這9款泰迪熊不只是競選小物，更希望把台南人的生活、產業與城市精神放進每一隻熊裡，“每一隻妃熊都有自己的任務，所有妃團隊都會陪著妃妃市長勇往直前，一起把台南堆疊成一座妃熊幸福的城市。”



陳亭妃也邀請市民朋友來競選總部走走，看看互動式AI動畫政見，也把自己喜歡的妃妃泰迪熊帶回家，讓可愛的妃熊陪大家一起見證台南下一個世代的改變。