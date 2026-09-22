關注：宋楚瑜台中輔選　綠軍間接得利

宋楚瑜拉抬台中市議員參選人黃朝淵。（中評社） 中評社台中9月23日電（記者 方敬為）親民黨主席宋楚瑜22日下午到台中市豐原區輔選黨籍議員參選人黃朝淵，由於該區前親民黨籍市議員陳清龍跳槽到台灣民眾黨，並成為該黨不分區“立委”，年底又扶植妻子連小華代表白營接棒，宋派員參選議員，針對性意味濃厚。此舉也導致該選區議員選舉出現變數，民進黨選將間接得利。對應宋楚瑜近期與綠營接近的動態，格外引人聯想。



台中市議員第4選區（豐原、后里）競爭激烈，該區應選5席，中國國民黨推出陳本添、邱愛珊及新人連佳振參選；民眾黨則由連小華角逐，接棒其轉任民眾黨不分區“立委”的丈夫陳清龍；民進黨則有謝志忠、蔡怡萱參戰。值得注意的是，親民黨特別在該區徵召黃朝淵投入選舉，也讓整體競爭局面更為緊繃。政壇普遍認為，在藍、綠、白三方廝殺的格局中，親民黨的介入將打破原本的票源結構，讓民進黨成為得利者。



近期罕有公開行程的宋楚瑜，22日親臨台中拉抬黃朝淵，而親民黨徵召黃投入選戰本身就有針對性。黃朝淵在接受徵召時公開批評，“部分政治人物毫無政黨忠誠度、無視黨的栽培而隨意跳槽”，劍指曾披橘袍、如今卻轉入民眾黨的陳清龍。宋楚瑜此次親自點將，清理門戶的意味濃厚，目的是為了牽制甚至設法拉下連小華，進而使陳清龍角逐區域“立委”的能量受挫。



但宋楚瑜此舉也導致非綠陣營票源分散，民進黨或成為最大受惠者。豐原與后里總人口數約達21萬人，在應選5席的激烈競爭下，當選門檻往往僅需1萬多票，任何數千張選票的流動都足以左右最終勝負。黃朝淵能分化連小華的票源，同時也會撕裂藍營的選票基礎。



對應到今年3月宋楚瑜與蔡英文視訊連線祝壽的友好互動，民進黨基隆市長候選人童子瑋獲得前親民黨資深市議員莊錦田跨黨派站台等，政壇開始有所謂“綠橘合”的揣測。宋楚瑜在台中親自點將加入議員選舉戰局，名義上是懲戒叛將，卻也牽制了藍白勢力的席次擴張，相關舉措特別耐人尋味。