民調差1.2百分點？柳采葳：抽樣結構離奇

國民黨發言人、台北市議員柳采葳。（中評社 資料照） 中評社台北9月22日電／信民協會22日公布最新台北市長選情民調，現任中國國民黨籍台北市長蔣萬安支持度為41.7%，民進黨台北市長參選人沈伯洋則獲40.5%支持，兩人差距僅1.2個百分點。國民黨發言人、台北市議員柳采葳質疑，這分民調為了幫沈伯洋打雞血拉抬聲勢，抽樣居然出現泛綠高達37.5%、泛藍只有28.4%的離奇結構。



柳采葳指出，大家都知道台北市的政黨版圖長期是“藍大於綠”，結果這分民調一打開交叉分析，裡面的受訪樣本居然是“泛綠37.5%”對上“泛藍28.4%”在台北市刻意抽出一個綠比藍多出將近一成的極端樣本，湊出一個看似接近的數字來自我安慰，這到底是在做民調，還是在作“民調夢”？



柳采葳說，抽樣偷天換日，用“綠大於藍10%”的同溫層灌水，這不是自欺欺人，什麼才是？台北市的政治基本盤大家都心知肚明，結果這份民調為了幫沈伯洋打雞血拉抬聲勢。



柳采葳指出，從從叉分析顯示，在“中立／看人不看黨”的選民中，蔣萬安以31.7%的支持度完勝沈伯洋的25.9%，蔣萬安的施政滿意度更是高達52.4%，沈伯洋如果扣掉民進黨的基本盤護航，在中間選民與一般市民心中根本毫無吸引力。



柳采葳表示，問到誰會當選時，蔣萬安看好度高達57.8%，沈伯洋直接崩盤掉到只剩21.3%，兩人懸殊差距高達36.5%，最致命的是，連“泛綠”受訪者中，都有高達41.1% 的綠營選民坦言認為蔣萬安會當選連任。



柳采葳說，證明連民進黨自己的支持者心裡都非常清楚，沈伯洋根本沒有贏面，他的支持度早已封頂破防，民進黨如果以為靠著這種“抽樣偷灌水、綠大於藍”的自嗨民調就能自我催眠，只會被理性客觀的台北市民徹底看破手腳。