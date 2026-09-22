30萬金箔媽祖借出失聯　宜蘭南天宮急尋

宜蘭南方澳南天宮整尊價值約30多萬元的金媽祖目前被租借在外。（照：宜蘭南天宮提供） 中評社宜蘭9月22日電／宜蘭南方澳宗教界爆出“神明失聯”風波！蘇澳武功堂近日遭控積欠陣頭、相關業者款項，如今南方澳南天宮也受波及。廟方證實，本月11日借出一尊價值約新台幣30多萬元的金箔媽祖供武功堂參與遶境，訂於28日歸還，如今人聯繫不上，宮門深鎖，連媽祖究竟身在何處都成謎。



根據報導，南天宮秘書表示，借請神尊者為台東人，父母在南方澳生活已有一段時間，家中船隻也在當地，母親更曾在南天宮服務，是廟方熟識人士。對方因9月20日要舉辦遶境活動，透過母親向廟方提出借請，經廟方人員同意後，9月11日將金媽祖請走，雙方約定28日送回。



廟方指出，被借走的媽祖已有十多年歷史，平時坐鎮南天宮，外出遶境時也是重要神尊，神像外觀以金箔貼覆，整尊價值約30多萬元，宗教及情感意義更難以金錢衡量。秘書苦笑說，“還好不是純金的那一尊，不然我現在真的要哭出來！”過去神尊外借幾乎都會準時返宮，從未遇過這種情況。



沒想到近日武功堂相關爭議曝光，朋友第一時間通知南天宮，廟方驚覺自家媽祖還在對方手上，趕緊撥打對方留下的2支手機，卻都轉入語音信箱；廟方人員也前往船隻等可能出現的地點尋人，仍撲了空，武功堂更是大門深鎖。詢問相關人士後，也沒人能確認金媽祖去向，讓廟方急喊：“我們完全不知道神明去哪裡了！”



南天宮主委林棋山表示，宮廟間借請神尊向來建立在彼此信任上，廟方僅以簿冊登記，不會押身分證，也未要求繳交押金、訂金；若是私人借請，則會請熟識人士介紹，這也是對方第一次向南天宮借神尊，未料就碰上失聯風波。廟方另聽聞可能還有其他宮廟也曾借出神尊給對方，目前正陸續了解情況。



不過，由於雙方原先約定的歸還期限仍是9月28日，南天宮目前暫不認定神尊遭侵占，決定再等幾天，“希望他還是會乖乖把神明送回來”。只是面對電話不通、宮門深鎖，又不知道金媽祖被帶往何處，廟方難掩擔憂，若28日期限屆滿仍未見神尊返宮，預計29日報警處理，盼30多萬元金箔媽祖平安“回家”。