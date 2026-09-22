沈伯洋僅小輸蔣萬安　凌濤喊賴清德要小心了

針對沈伯洋民調僅輸蔣萬安1%，凌濤在臉書發文提出民調荒謬之處。（照片：凌濤臉書） 中評社台北9月22日電／）民進黨台北市長參選人沈伯洋近來颳起“洋流”，今天有最新民調顯示，沈僅落後中國國民黨籍台北市長蔣萬安1.2個百分點，讓綠營士氣大振。對此，中國國民黨籍桃園市議員凌濤下午在臉書發文嘲諷說，青鳥贏麻了，沈伯洋選“總統”！藍營要上緊發條，賴清德也要小心了！



與曹興誠關係密切的信民協會22日上午公布最新民調，蔣萬安跟沈伯洋僅差1.2個百分點，在誤差範圍內。



凌濤指出，民進黨試圖製作逆轉勝、追趕的情勢來壯膽。然而細看這份民調有三大荒謬，青鳥自嗨真的贏麻了：



1、細看樣本台北市民調，政黨傾向國民黨比例在24.3%、民進黨比例則是32.7%，什麼時候台北市變成深綠選區，跟台南、高雄一樣，如果樣本持續偏誤，市民怎麼期待支持度結果會符合真實樣態？顯然有帶風向的意味。



2、該協會創會理事長黃清龍，一天到晚扯血緣、追著人家要驗DNA，還開什麼《蔣家血緣未解之謎：蔣經國日記、郭禮伯回憶錄與DNA，揭開雙胞胎身世的的終極真相》荒謬至極，協會還召開記者會聲援矢板明夫，與曹興誠、洪三雄、沈伯洋同台，曹興誠甚至在記者會上高喊力挺沈伯洋，根本毫無公信力。



3、細看民調，沈伯洋在士林區大贏15.2%、中山區贏11.3%、萬華區贏10.7%、內湖區贏5.9%、南港區贏4.5%、中正區贏1.2%，連大安區都能追趕反超1.1%，士林大勝想必是因為吳思瑤擔任總幹事，內湖、南港則是沈伯洋請穿西裝的上班族騎腳踏車通勤上班、“工者有其屋”直接住內湖的政策奏效，在台北12行政區中贏下7區，簡直贏麻了，你信嗎？



凌濤說，按照這份民調，沈伯洋的“洋流”已經突破綠營天花板，應該乘勢而起代表民進黨直攻“總統”，2028挑戰賴清德！這豈止是“洋流”，沈伯洋的支持者根本塞滿太平洋，賴清德要小心了！