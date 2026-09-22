民調五五波？楊智伃籲沈伯洋辭“立委”就穩了

民進黨台北市長參選人沈伯洋與台北市長蔣萬安民調差距只剩1.2%，楊智伃諷刺，科學的盡頭是魔法，奇蹟民調麻瓜看不懂。（照片：楊智伃臉書） 中評社台北9月22日電／信民協會今天發布最新台北市長民調，民進黨台北市長參選人沈伯洋與中國國民黨籍台北市長蔣萬安差距只剩1.2個百分點。對此，國民黨前發言人楊智伃22日在臉書發文嘲諷，科學的盡頭是魔法，奇蹟民調麻瓜看不懂，並呼籲沈伯洋立刻辭去不分區“立委”，展現破釜沉舟、參選到底的決心，“只要一辭“立委”，台北市長就穩了！”



楊智伃表示，5月27日《TVBS》民調，沈伯洋落後整整28個百分點，到了9月16日兩人變成只差1.2個百分點，這份民調根本是沈伯洋創造出的魔法奇蹟。沈伯洋應該立刻辭去不分區“立委”，展現破釜沉舟、參選到底的決心，只要一辭“立委”，台北市長就穩了。



楊智伃指出，這份民調中，藍、白、中立選民都是蔣萬安贏，結果民調卻成五五波；民調中的國民黨認同者只有262人，民眾黨58人，民進黨認同者卻有352人。泛綠37.5%、泛藍28.4%，真的符合台北市的政黨結構？



楊智伃也質疑，發布民調的人，長期執著於造謠蔣萬安的姓氏，活在沈伯洋的魔法世界中。信民協會創會理事長黃清龍，不是偶爾造謠蔣萬安的身世，而是已經接連出版三本與章孝嚴身世、蔣家血緣有關的書。



楊智伃指出，就在這份民調發布前一周，他才舉行《蔣家血緣未解之謎》新書發表會。一邊長期鎖定攻擊蔣萬安的血緣，一邊由自己創辦的協會委託台北市長民調，最後做出沈伯洋只落後1.2個百分點的結果。對於蔣萬安身世如此執著與著迷的人，大概是在某種沈伯洋魔法世界中，執著於魔法血緣的人。



楊智伃表示，曹興誠與信民協會、黃清龍長期共同參與活動、黃清龍也曾主持曹興誠力挺大罷免的活動。



楊智伃也點出民調結果疑點，蔣萬安輸大安、卻贏大同，魔法世界的奇幻不是麻瓜能懂的，國民黨籍現任台北市長蔣萬安，在大安區輸給沈伯洋，反而在大同區大贏15.8個百分點。蔣萬安“輸大安、贏大同”究竟是什麼神奇選民結構，科學的盡頭就是玄學。