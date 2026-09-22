媒體人：北市民調大安大同區反轉怎麼回事？

媒體人樊啟銘指出，根據信民協會北市民調指出沈伯洋贏大安區，蔣萬安卻贏大同區，怎麼回事？ 中評社台北9月22日電／2026台北市長選戰備受關注， 民調專家戴立安與台北市信民兩岸研究協會合作，今日公布台北市長最新民調，台北市長蔣萬安支持度41.7%、民進黨台北市長參選人沈伯洋支持度40.5%，兩者僅相差1.2個百分點，引發外界高度討論。



對此，媒體人樊啓明仔細研究後驚呼，沈伯洋居然連被認為最深藍的大安區都贏了？而蔣萬安則是在被視為綠營票倉的大同區狂勝沈伯洋，這到底是怎麼回事？



樊啟明目前是《TVBS》新聞部副理、節目主持人。信民協會被認為與聯電創辦人曹興誠關係密切。



信民兩岸研究協會民調“台北市長參選支持度”，結果顯示，國民黨蔣萬安取得41.7%，民進黨沈伯洋取得40.5%，雙方僅差距1.2個百分點，在民調誤差範圍內，幾乎呈現五五波的情勢。



民調也詢問受訪者，兩位候選人是否適合擔任台北市長時，蔣萬安獲得50%的受訪者認為適合，認為不適合的比例則為38.3%；另一方面，民進黨參選人沈伯洋在市長適合度為46.2%，32.5%認為不適合。



針對蔣萬安和沈伯洋民調只差1.2個百分點，樊啟明仔細研究民調相關數據後表示，沈伯洋居然連被認為最深藍的大安區都贏了？不過民調也顯示，蔣萬安狂贏大同區，是怎麼回事？



上述民調由信民協會出資委託戴立安負責問卷設計與分析、畢肯市場研究公司執行電訪，從9月16日至9月18日，調查對象為設籍於台北市且年滿20歲之民眾，成功完訪1076人（住宅電話752人、行動電話324人），抽樣誤差最大值為±3.0%。

