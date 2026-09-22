蘇起曝台北論壇秘辛　程建人幫省2700萬

台北論壇基金會榮譽董事長蘇起。（中評社 資料照） 中評社台北9月22日電／台北論壇基金會榮譽董事長、前台“國安會秘書長”蘇起22日出席政治大學外交系“程建人講座”，追憶與台“外交部”前“部長”程建人的師生情誼。他揭露，自己2011年籌組“台北論壇”時的一段秘辛。當時原本準備另成立基金會，但新設基金會須有新台幣3000萬元的種子基金，且這筆錢不能動用，讓他相當苦惱。而程建人知情後隨即將其名下的“台北論壇”改組，再由蘇起出任董事長，因而省下另創基金會的錢。



媒體報導，蘇起回憶，有次吃飯碰到程建人，便向他提及此事，程建人隨即表示，自己已有“台北論壇”，可以直接進行改組，再由蘇起出任董事長。蘇起因此接下台北論壇，笑稱這個安排讓他“省下了2700萬台幣”。



蘇起表示，程建人創辦台北論壇時，基金規模門檻僅300萬元，但到2011年新設基金會已須3000萬元，因此改組既有台北論壇，等於讓他省下2700萬元。而這筆錢後來得以實際投入相關工作，包括組團前往大陸、美國華府交流，錢復也曾帶隊赴華府。



蘇起表示，自己與程建人的緣分從學生時代就開始。當年他就讀政大外交系時，程建人才剛從“國外”返台任教；到了大四，蘇起與同學舉辦班級舞會，也曾邀請程建人參加。蘇起形容，當年的程建人“帥得不得了”，還帶著女友出席，在現場彈吉他、唱歌，深受學生喜愛。



談起這段跨越數十年的師生情誼，蘇起感性表示，自己這輩子其實“沒幫他什麼，都是他在教我、幫我”，而程建人的人格感召，也讓他深刻體會“做人要這樣子，做事要這樣子”。