台“國稅局”高官涉貪　買豪宅掏500萬現金

檢調在王志益住處查扣面額1000元現鈔，共100萬元。（照片：台中地檢署提供） 中評社台中9月22日電／台中地檢署偵台辦“財政部國稅局”簡任稽核王志益涉嫌貪污案22日偵結，將王、3名會計師及相關企業負責人等18人提起公訴，據了解，王去年以兒子名義在台中南屯區簽約購入總價新台幣4340萬元的頂級豪宅“雙橡園1920”，更一次拿500萬元現金將訂金、工程款付清，出手闊綽。其中王男將由“國民”法官審理，是中部首件以“國民”法官參審程序的貪污案，其餘17人依通常程序起訴。



台中地檢署會同“法務部”台中市調處、台中市刑大、多處憲兵隊組成專案小組，於今年5月27日起陸續執行6波搜索，帶回69人密集訊問，認定王志益與林姓、李姓會計師、納稅義務人鄭女、許男5人違背職務收受賄賂或不正利益、財產來源不明、行賄、詐術逃漏稅捐等罪嫌重大，有逃亡、串證、滅證可能，有羈押必要，向地院聲請羈押禁見。其中王男與林姓會計師遭收押禁見，其餘3人分別以200萬至1000萬不等金額交保。



台中地檢署指出，檢方起訴指出，王志益曾任中區“國稅局”審查二科科長，2023年1月16日改組為綜所遺贈稅組續任組長，2024年7月16日調任銷售稅組組長，2025年2月再升任簡任稽核。



台中地檢署表示，中區“國稅局”發現政鈺、鼎豐公司許姓董事長財產異常增加，調查發現逃漏稅捐、罰鍰達2529萬元，許再透過時任中區“國稅局”苗栗分局洪姓分局長引介認識王男，許8度在他寶輝秋紅谷宴請王。



王再指導許的童姓女友，虛構她對許有2744萬元債權，而同意以免除債務，改繳贈與稅250萬元方式結案，使許獲免繳綜所稅2529萬元不正利益；王還要求許安排員工陪他到美國，並負擔機票、住宿，收受27萬4100元不正利益。



台中地檢署說，王男查核汎倫公司鄭姓董事長等人稅務時，向其索取新光三越、家樂福禮券20萬元；另透過林姓會計師指導春錫公司製作不實說明書，讓對方免納營利事業所得稅、免受裁罰5691萬元，魏姓負責人再交付560萬元賄款給王；並在弘笙公司稅務案中，由施姓、李姓會計交付70萬元賄款。



檢方今偵結依貪汙違背職務收受賄賂或不正利益、圖利、不違背職務收受賄賂、公務員財產來源不明及逃漏稅捐等起訴王志益，王男部分將由台中地院“國民”法庭審理；其餘17人涉犯貪汙圖利、行賄、逃漏稅捐等，由一般庭審理。