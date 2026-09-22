張雅屏見證兩岸交流成果　台文旦柚運抵深圳　

國民黨大陸事務部主任張雅屏22日出席在深圳舉辦的“品寶島文旦柚、慶月圓中秋節”活動開幕式。（照片：國民黨提供） 中評社台北9月22日電／在中秋節前夕，中國國民黨大陸事務部主任張雅屏22日出席在深圳舉辦的“品寶島文旦柚、慶月圓中秋節”活動開幕式。張雅屏致詞時指出，從國民黨主席鄭麗文訪陸，到“十項促進兩岸交流合作政策措施”發布，再到今天看到一箱箱來自台灣的文旦柚真正運抵深圳，這就是交流的意義，也是國民黨最樂見的成果。他強調，台灣農民的產品行銷到大陸，其實都是為了生計而努力，如果還要遭到千方百計的打壓，總是和基層人民福祉作對的勢力，絕對是天理不容。



國民黨今天發布新聞稿，張雅屏表示，今年4月鄭麗文訪問大陸，提出的主張就是要“兩岸和平、造福民生”。國共兩黨高層會面後發布“十項促進兩岸交流合作政策措施”，為台灣農漁產品輸入大陸提供更多便利；6月在廈門海峽論壇後舉行對接簽約會時，就將文旦柚正式列入採購項目。今天看到一箱箱來自台灣的文旦柚真正運抵深圳，從紙上的措施、桌上的協議，變成市場上的商品，台灣有好的文旦柚，大陸有廣大的市場，兩岸農產品交流合作，不僅讓台灣農民有收益，也讓大陸消費者有更多選擇，完全是互利互惠的好事。



張雅屏強調，這就是國民黨總理 孫中山先生“貨暢其流”主張的最佳體現，也是最實際的民生主義。海峽兩岸本來就不應該存在不必要的障礙，阻隔兩岸人民彼此往來、相互理解的道路。



張雅屏表示，一顆文旦柚很小，但是當它跨越海峽而來，所代表的善意可以很大。當台灣農民知道自己的心血有人珍惜，當大陸消費者品嚐到來自台灣的滋味，兩岸之間就多了一分理解、少了一分隔閡；多了一分善意，就少了一分敵意。希望今天的活動，是兩岸之間釋放善意、彼此累積互信，從“相向而行”走向“攜手同行”的一大步。



張雅屏指出，今天這一批文旦柚來到深圳，希望帶來的是一個訊息：讓貨暢其流，讓人暢其行，讓心暢其通。從善意開始，從民生做起；從相向而行，走向攜手同行。中國國民黨願意並堅持繼續扮演這座橋梁，讓兩岸人民在交流中增加理解，在合作中累積信任，在和平中共同發展。



張雅屏也引用蘇軾《水調歌頭》的名句，“但願人長久、千里共嬋娟”，祝願台灣文旦柚銷售長紅，也提前祝福兩岸同胞中秋佳節愉快!