美要求台官員少訪華府智庫？台官方回應

台“外交部”發言人蕭光偉。（中評社 資料照） 中評社台北9月22日電／《紐約時報》近日報導，曾任白宮國安會中國事務主任、現任美國智庫布魯金斯研究院資深研究員何瑞恩（Ryan Hass）指出，部分台灣官員赴美時，曾被川普政府官員要求減少造訪華府智庫。國民黨也質疑，近期多項警訊顯示台美關係面臨嚴峻挑戰，政府卻仍宣稱台美關係良好。“外交部”發言人蕭光偉22日回應表示，他不認為目前台美關係面臨嚴峻挑戰，雙方官方溝通接觸管道一直暢通。



蕭光偉表示，台美之間無論地方政府、民意代表及“國會”層級，訪團交流都持續進行，各部會也針對不同議題，與美方行政部門保持溝通。他舉例，“數位發展部政務次長”侯宜秀今年6月才赴華府出席“矽盛世峰會”，相關部會也持續赴美參與各項交流活動。



對於外界關切習特會前美中互動是否影響台美關係，蕭光偉表示，“外交部”將持續密切關注美中高層互動，並與美方各界、各階層保持良好溝通，確保台美關係穩定深化。



針對賴清德至今未過境美國本土與對台軍售等議題，蕭光偉指出，賴清德若過境美國前往“友邦”，仍須配合整體行程，時機成熟且條件可行時就會啟動安排；至於軍售，美方也多次表示相關程序仍持續進行中，因此“我不覺得台美關係目前有面臨嚴峻的挑戰”。