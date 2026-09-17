歷史哥：赴大陸旅遊熱潮擋不住　民進黨無招

歷史哥李易修接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月23日電（記者 張嘉文）台灣民眾赴大陸旅遊熱度持續升高，與官方不斷示警形成明顯落差。常到大陸旅遊直播的時事評論員“歷史哥”李易修向中評社表示，這股赴陸旅遊潮講白了就是三個字，“擋不住”，除了台灣民眾尋找日本以外的新旅遊選擇，大陸幅員廣、物價相對便宜、基礎建設方便，加上語言相通，都讓赴陸吸引力增加。



李易修認為，尤其愈來愈多年輕人親自赴陸，甚至帶父母同行，透過實際交流降低彼此“仇恨值”，兩岸距離自然會有所拉近。



李易修出生於高雄，台灣師範大學歷史系碩士，無黨籍，2019年以“歷史哥HistoryBro”在YouTube經營直播節目，並因力挺國民黨2020候選人韓國瑜打響名氣，目前頻道有51.6萬人訂閱。



大陸國家移民管理局統計，今年1至6月台胞赴陸達285萬人次，包含旅遊、參訪、商務等各類往來，較去年同期成長24.9%，顯示兩岸民間往來熱度持續升高。台灣“交通部觀光署”則統計，2025年台灣民眾赴陸約320萬至323萬人次，較2024年成長超過16%；2026年上半年赴陸旅遊人次約184萬。



對於台灣人赴陸旅遊的熱潮，李易修接受中評社訪問時說，“擋不住了，民進黨無招了”。他表示，從實際赴陸人潮來看，民眾仍然用自己的選擇做決定，他也曾整理相關失聯數據，認為赴陸人數基數本來就大，不能僅以個案總數放大風險，官方動作愈大，反而愈凸顯對赴陸熱潮的焦慮。



為何大陸旅遊今年更熱？李易修分析，首先是許多台灣民眾多年來頻繁赴日，熱門城市甚至偏遠地區都已走過，開始希望尋找新的旅遊目的地。相較日本，大陸幅員廣大，各省市自然景觀、歷史文化差異甚大，可以探索的地方非常多。



李易修舉例，他日前前往陝北榆林，當地面積就超過4萬平方公里，比台灣本島還大。對喜愛旅遊的人而言，大陸還有大量不同類型的城市和景點可以探索，赴陸人潮增加是很自然的現象，“想靠人力去擋是沒辦法的”。

