連本命區、大安、港湖都輸？蔣萬安這樣回應

台北市長蔣萬安。（中評社 資料照） 中評社台北9月22日電／信民協會22日發布最新台北市長民調，民進黨台北市長參選人沈伯洋與中國國民黨籍台北市長蔣萬安差距只剩1.2個百分點，其中藍營優勢選區、蔣萬安本命區和年輕選票都輸給沈伯洋，蔣萬安今天下午受訪回應，每個陣營都有自己的選戰策略，他也有自己的節奏，不會因為一次的民調數據就來定義哪一個區贏、哪一個區輸。另有關民調數據支持換黨高於維持現狀，蔣萬安則說，大家看的很清楚民進黨全黨總動員在打選戰。



信民協會被認為與聯電創辦人曹興誠關係密切。



蔣萬安今天下午出席台北市2026年運動有功團體及人員表揚典禮，被問及信民協會的民調，蔣在大安、港湖藍營優勢選區輸給沈伯洋，本命選區中山區也輸給沈伯洋，蔣萬安表示，每個陣營都有自己的選戰策略，他也有自己的節奏，不會因為一次的民調數據就來定義哪一個區贏、哪一個區輸，對他來講就是持續勤走台北市12行政區，昨天到南港的生技隧道，晚上見證川端橋重現，今天上午也到了萬華看整個街區改造的成果，就持續用各項的市政建設來爭取市民的認同。



另在年輕的選票上、49歲以下選民也輸給沈伯洋，是否在選戰策略上面會加強或有何看法？蔣萬安說，包括從交通、都更、育兒等各項的政績，不斷推出各項照顧市民的政策，持續一步一腳印透過這樣子的方式，來讓民眾支持、讓民眾認同。



有關民調數據支持換黨做的民眾高於維持現狀，蔣萬安認為，這段期間大家其實也看的很清楚，民進黨全黨總動員在打這場選戰，他也希望所有支持台北市過去這段期間推出各項的政策、進行各項建設的朋友，也能夠站出來和他一起讓台北市不斷地往前邁進。