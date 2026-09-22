鈕則勳拆解“洋流”　鎖定夜市是戰術運用

中國文化大學廣告系教授鈕則勳。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月23日電（記者 鄭羿菲）針對“洋流”現象，中國文化大學廣告系教授鈕則勳接受中評社訪問表示，民進黨台北市長參選人沈伯洋確實找到造勢的施力點，且是有戰術運用，從8月開始就鎖定本就有人潮的各大夜市去走訪，再加上死忠鐵粉，形塑出好像有一定程度的人潮，好讓綠營“借力使力”去定義所謂的“洋流”。



鈕則勳強調，現在只能說沈伯洋的選情確實有一點起色，但到底有沒有“洋流”，仍待客觀檢驗，沈伯洋陣營要證明真有“洋流”，就應打鐵趁熱，快快舉辦一場超過萬人參與的大型造勢活動。



與聯電創辦人曹興誠關係密切的信民協會22日公布台北市長選情民調，中國國民黨籍台北市長蔣萬安支持度41.7%、沈伯洋40.5%，差距僅1.2%。



鈕則勳，政治大學政治學博士，學術專長為政治公關、政府公關、競選廣告等項目，過去曾出版多本公關、廣告與人際溝通專書，現為台灣中國文化大學廣告系專任教授，也是政治觀察家。



鈕則勳接受中評社訪問表示，到底有沒有“洋流”？需要從大場造勢活動、坊間具公信力且持續在做民調的媒體與機構的公開民調交叉分析、知名跨黨人士的站台等三個條件客觀檢驗，否則都是在人云亦云。不過，在這三項客觀條件檢驗之前，雖還沒辦法稱作“洋流”，但確實讓沈伯洋、民進黨找到一個造勢的施力點，而綠營將這個施力點定位成“洋流”。



鈕則勳說，沈伯洋現在的選情確實有一點起色，這有五個原因：



一、沈自己作為政治產品，本就有一定程度的話題性，過去是大罷免、抗中的大將，這會讓沈有一定的聲量與話題性，也因此在網路社群上會有一定的聲量與流量。



二、親綠媒體或社群平台也會不斷幫沈做一定程度的加碼。

