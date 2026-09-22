歷史哥：鄭麗文若被逼宮下台　國民黨慘劇

歷史哥李易修認為鄭麗文被逼宮下台，會重演當年的換柱慘劇。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月23日電（記者 張嘉文）2026縣市長選舉牽動中國國民黨主席鄭麗文的政治路，時事評論員“歷史哥”李易修對此向中評社表示，除非真的輸到目前藍營執政的四都台北、新北、桃園和台中都掉了，鄭麗文不會下台，如果選後真的上演反鄭勢力逼宮，出現所謂“換文”，將讓國民黨鐵桿支持者大反彈，重新上演2015年的“換柱”慘劇，這對國民黨造成的傷害，恐怕一路延續到2028大選。



全台22席“直轄市”與縣市長，國民黨目前15席、民進黨5席、無黨籍2席。



李易修出生於高雄，台灣師範大學歷史系碩士，無黨籍，2019年以“歷史哥HistoryBro”在YouTube經營直播節目，並因力挺國民黨2020候選人韓國瑜打響名氣，目前頻道有51.6萬人訂閱。



李易修接受中評社訪問，談到國民黨主席鄭麗文在縣市長選舉後的情勢，他認為，要守住目前的15縣市執政非常難，但即使有部分縣市失守，也不能簡單把所有責任都算到鄭麗文頭上。



李易修說，譬如如果新北市真的失守，首先要檢討的究竟是鄭麗文，還是執政8年的新北市長侯友宜？答案其實很清楚；新竹縣因為藍白合破局，外界焦點都放在國民黨參選人徐欣瑩及其競選操作；彰化則有黨籍縣長王惠美不願意輔選黨提名人選的整合問題；嘉義市則由民眾黨張啟楷出戰，勝負主要牽動的是民眾黨主席黃國昌。

