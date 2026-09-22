台8月失業率3.41%　連3個月走升

8月失業率為3.41%，較上月上升0.02個百分點，連續3個月走升。（照片：台主計總處網站） 中評社台北9月22日電／台“主計總處”22日公布，今年8月失業率為3.41%，較上月上升0.02個百分點，連續3個月走升，不過仍創近26年同期低點。台“主計總處國勢普查處”副處長譚文玲表示，8月失業率上升主要仍受到應屆畢業生投入求職市場的季節性因素影響，目前勞動市場整體維持穩定，若沒有其他意外狀況，依往年經驗，9月失業率應會開始下降。



“主計總處”指出，8月失業人數為41萬1千人，較上月增加2千人或0.63%，主要因應屆畢業生持續投入尋職行列，初次尋職失業者續增3千人；若與去年同期相比，失業人數則減少4千人或0.97%。今年前8月失業人數平均為40萬1千人，較去年同期減少2千人或0.36%。



若排除季節性因素，8月經季節調整後失業率為3.32%，反而較上月下降0.01個百分點。譚文玲表示，雖然6月至8月受到畢業季影響，失業率呈現季節性上升，但從季調後失業率等各項指標觀察，目前勞動市場仍處於正常狀況，整體表現穩定。



值得注意的是，8月勞動力參與率為59.69%，較上月再增加0.03個百分點，較去年同期也增加0.11個百分點；今年前8月勞參率平均為59.59%，較去年同期增加0.22個百分點。



就業市場方面，8月就業人數為1,165萬5千人，較上月增加4千人或0.03%，較去年同期增加1萬4千人或0.12%。按產業別觀察，服務業部門較上月增加4千人或0.05%，“農業部”門增加2千人或0.53%，工業部門則減少2千人或0.07%。



按教育程度觀察，8月仍以大學程度者失業率4.56%最高，其次為研究所程度3.16%，高級中等教育程度者，包括高中及高職，失業率則為3.13%。



按年齡層觀察，15至24歲者失業率達11.74%，由於多為初次尋職、仍處於職場調適階段，加上適逢畢業季，因此失業率相對較高；25至29歲者失業率為5.88%，30至34歲者則為3.35%。



展望9月，譚文玲表示，若沒有其他意外狀況，隨著應屆畢業生陸續找到工作，以及部分學生返回校園、退出勞動市場，依照往年經驗，失業率應會下降，不過實際情況仍須持續觀察“國內外”經濟情勢、企業營運及勞動需求等因素。