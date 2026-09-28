陳冲：兩岸關係弄成現在這樣　很難過

前“行政院長”、新世代金融基金會董事長陳冲接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月29日電（記者 張穎齊）針對剛落幕的中美華府峰會，台灣前“行政院長”、新世代金融基金會董事長陳冲接受中評社專訪分析，台灣身處兩強之間，忌諱太明顯選邊站，應該展現自身不可取代長處，讓兩邊都認為台灣重要、希望台灣靠攏。他也提到，兩岸關係弄成現在這樣，很難過。兩岸若要真正增加理解，需要更持續、實質交流。



陳冲表示，“兩大之間難為小”，當本身不是超級力量，就一定要表現自己的長處，台灣目前的優勢就是半導體，即使未來可能受到其他國家競爭甚至壓力，但只要有一項優勢能讓兩強都認為台灣重要，就能增加自身籌碼。



陳冲，出生於台北市，台灣大學法律研究所碩士，歷任“行政院長”、“行政院副院長”、“金管會主委”、台灣證券交易所董事長、合作金庫商業銀行董事長、永豐金融控股公司董事長、“財政部常務次長”。現任新世代金融基金會董事長、願景工程基金會董事長、東吳大學法商講座教授。



陳冲說，當前全球正處於單邊主義與多邊主義角逐階段，從學理而言，多邊體系對台灣當然比較有利，但既然單邊主義正在發展，台灣若能從中取得適當平衡，反而可能創造更好機會。



記者問，特朗普屢次提及台灣半導體產業，甚至以高額關稅施壓，應如何解讀？陳冲笑說，也不能怪特朗普一天到晚講半導體，因為在特朗普利益思維下，台灣目前最容易被看見的價值就是半導體。他認為，不能只把民主同盟視為實質利益，美方自然會關注台灣最具戰略價值的產業。



陳冲提到，特朗普曾在白宮記者會被問到，隨著台積電增加對美投資，未來若台海發生問題，美國受到的衝擊是否會降低？特朗普當時思考許久後，回答方向就是盡量降低衝擊，但不可能完全消除，從特朗普自己的回答，已能看出美方思考半導體與台海風險的邏輯。



“此次中美峰會，誰能有標準答案？”陳冲說，中美雙方當然都希望從談判取得更多成果，美方以高規格接待中國領導人，自然也期待得到相應回報。但中方不可能因為獲得一些禮遇就反應過度，這都是高來高去的東西。



針對中美在人工智慧（AI）領域的競爭是否可能透過峰會降溫？陳冲表示，AI競爭不是中美元首一句話就能決定，即使美方要求AI發展放緩，美國大型AI企業是否真的願意放慢腳步，也是另一回事。尤其特朗普本身也強調AI競爭不能落後，因此即使政府之間達成某種降低競爭強度的協議，企業實際上是否執行仍值得懷疑。

