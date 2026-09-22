中美峰會在即　宋楚瑜喊話執政黨少挑釁

親民黨主席宋楚瑜。（中評社 資料照） 中評社台北9月22日電／親民黨主席宋楚瑜今天南下為台中市第四選區（豐原、后里）議員參選人黃朝淵加油打氣，並到豐原慈濟宮開講及廟東拜票。宋楚瑜表示，他現在最重要的大事就是要做大功德，就是兩岸不要流血，我們不要戰爭，也不要屈辱的和平，希望習特會不要討論去打誰，而是用溝通協調化解全世界的衝突，並喊話執政黨，“講話要慎重，我們要堅持的是台灣的民主價值，台灣的民主自由和人權的價值，我們絕不放棄，少去挑釁，也不要去站邊”。



宋楚瑜說，這段時間全世界面臨共同的問題，不只是極端氣候淹水等問題，老百姓面臨的是民生問題、景氣問題，希望全世界最重要的2位領導人見面的時候，要了解全世界所祈盼的不是戰爭，而是和平，我們希望他們見面不是討論要打誰，而是把全世界的衝突用溝通協調的方式，大家好好去解決。



宋楚瑜說，這段時間也期盼我們的政府，講話要慎重，我們要堅持的是台灣的民主價值，台灣的民主自由和人權的價值，我們絕不放棄，少去挑釁，也不要去站邊。



有支持者要他2028出來參加大選，宋楚瑜表示，江山代有才人出，讓後起之秀起來，他願意幫忙，並指出，我們的領導人要有高度、要看得遠、做事情抓得住，才能讓台灣持續的走下去，台灣這麼小的小島，能養活這麼多的人，不是簡單的事情，我們要真正替百姓解決問題的人。



宋楚瑜強調，他現在最重要的大事就是要做大功德，就是兩岸不要流血，我們不要戰爭，我們要和平，我們不要屈辱的和平，不須要去嗑頭，要台灣把這幾十年開創的價值發揚過去，讓對岸曉得台灣很多做法值得他們學習，包括蔣經國時代做的，農民的電價不能漲、漁民的油價不能漲，還有米酒不能亂漲，因為民生第一。



宋楚瑜還說，他是唯一能跟藍綠好好合作的人，他的加持是最重要的關鍵票，奉勸執政黨重視民生問題，基礎建設仍有待加強。