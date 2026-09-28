陳冲：人民幣崛起威脅到美國　持續對抗

前“行政院長”、新世代金融基金會董事長陳冲接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月29日電（記者 張穎齊）針對中美匯率競逐，台灣前“行政院長”、新世代金融基金會董事長陳冲接受中評社專訪分析，美國債務規模不斷擴張，但美元身為主要國際貨幣，讓美國享有特殊優勢；中國大陸則從2009年前後開始持續推動人民幣國際化，美國面對日圓、歐元乃至人民幣可能挑戰美元地位，都不會坐視不管，貨幣競爭也是高來高去、持續對抗。



陳冲表示，美債規模快速增加已成嚴重問題，美國政府甚至面臨利息支出高於國防支出的壓力，為降低成本，美方可以增加短期債券，但短債很快到期，又產生再融資及調度問題，只能治標；美國相較其他高負債國家最大的不同，在於債務以美元計價，而美元又是全球主要國際貨幣，若換成其他國家，債務發不出去可能引發嚴重危機。但全球至今仍需要美元、美債，美國因此具有特殊條件。



陳冲，出生於台北市，台灣大學法律研究所碩士，歷任“行政院長”、“副院長”、“金管會主委”、台灣證券交易所董事長、合作金庫商業銀行董事長、永豐金融控股公司董事長、“財政部常務次長”。現任新世代金融基金會董事長、願景工程基金會董事長、東吳大學法商講座教授。



針對美國龐大的債務是否可能衝擊美元地位？陳冲表示，美債要持續有人購買，殖利率等條件仍相當重要。美國面臨通膨問題，貨幣政策不可能完全按照政治人物希望的方向運作，特朗普即使希望利率下降，聯準會仍必須衡量通膨等總體經濟條件。



陳冲向中評社說，人民幣很早就希望在國際貨幣體系取得一席之地，但中國也知道成為主要國際貨幣，除了享受利益，也必須承擔相應義務；美元成為世界主要準備貨幣，讓美國享有巨大好處，其中一項就是能夠向全球提供美元流動性。



“從過去日圓、歐元崛起，到現在人民幣國際化，只要可能挑戰美元地位，美國都不會毫無反應！”陳冲說，美國自布雷頓森林體系建立以來，歷經尼克森政府關閉黃金窗口、後續美元與全球能源交易體系的發展，數十年來仍維持美元的國際主導地位，從結果來看是成功的。



他說，中國從2009年前後便持續布局人民幣國際化，之後又透過跨境銀行及人民幣支付清算等制度擴大使用範圍，美方當然也會密切觀察相關制度發展，這場金融與貨幣競爭其實已持續多年，各國目前都是鴨子划水，持續累積自身實力，而中國是少數有能力逐漸建立與美國競爭條件的國家，但中國也清楚目前仍有不足，因此雙方一面競爭、一面維持互動。