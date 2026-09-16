中美峰會登場　吳崇涵：特朗普求中方較多

台灣政治大學外交系主任吳崇涵。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月23日電（記者 張嘉文）中美峰會即將登場，美國總統特朗普高規格接待中國國家主席習近平，各界關注晤談成果。政治大學外交系主任吳崇涵對此向中評社表示，如果要問這次究竟是特朗普求習近平比較多，還是習近平求特朗普比較多，從特朗普近期一連串動作來看，“我覺得特朗普求中方多一點”。



吳崇涵說，特朗普需要中國持續採購美國大豆、牛肉等農產品，也希望在稀土及芬太尼等議題取得進展，尤其美國期中選舉逼近，特朗普更需要拿出實質政策紅利，當然會需要和中方完成大交易。



吳崇涵，美國紐約大學政治學碩士、南卡羅萊納大學政治學博士，曾任北京師範大學與香港浸會大學聯合國際學院政府與國際關係系助理教授。現任政治大學外交系教授兼主任、國際事務學院副院長。



習近平23日至25日赴美進行國事訪問，24日將與特朗普在白宮舉行峰會。這是繼特朗普5月訪華後，兩人今年第二度會面，特朗普更親赴安德魯聯合基地迎接習近平夫婦，白宮安排國宴等一系列高規格接待行程。



吳崇涵對此接受中評社訪問時表示，從今年5月之後，中美希望建立戰略穩定框架的方向已經相當確定，雙方都希望氣氛和緩。即使前一階段在關稅等問題上互相試探底線，但試探過後仍保持一定克制，這也說明兩國都有意繼續談下去。



至於這場峰會雙方各自想得到什麼？吳崇涵說，美國最實際的需求之一仍是中國採購。特朗普希望中國能夠完成包括大豆、牛肉等美國農產品的採購承諾，因為這些都直接牽涉到美國中西部選民，特朗普也希望在選舉前能拿些政策紅利出來，如果中國能夠在採購上有所回應，對特朗普而言就是可以拿得出手的成績。



除了農產品，吳崇涵指出，美中在稀土與高階晶片上的相互制約也需要降溫。“中國用稀土卡特朗普，特朗普用晶片卡中國”，但如果繼續這樣打下去，對雙方都沒有太大好處。因此他認為，特朗普也希望藉這次峰會，讓晶片及稀土競爭稍微和緩。