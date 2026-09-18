中美峰會登場　劉兆隆：特朗普很會踩人底線

彰化師範大學公共事務與公民教育系教授劉兆隆接受訪問。（中評社 邱筠媜攝） 中評社台北9月23日電（記者 邱筠媜）中美峰會24日將於美國華府登場，彰化師範大學公共事務與公民教育系教授劉兆隆接受中評社訪問表示，俄烏戰爭可能是中美峰會首要議題，其次是美伊戰爭，台海問題則排第三。美對台軍售可能成為談判籌碼，但影響不會如預期般的大。



談及美中峰會的會談重點，劉兆隆認為，美中優先處理的問題應該是俄烏戰爭，烏克蘭問題牽動整個歐洲及全世界，中國是打開這場戰爭的鑰匙，特朗普應該會很想知道中方對援助俄羅斯的態度，以及用什麼方式去結束俄烏戰爭。



劉兆隆指出，雙方第二個討論的議題應是美伊戰爭，伊朗問題才是影響到美國期中選舉的關鍵。



劉兆隆續指，第三個才會談到台海問題，他認為特朗普不會把台海問題放到最優先的談判重點，美對台軍售可能被拿來當談判籌碼。但以目前地緣政治的大架構下，妥協跟改變的空間不會如預期般的大。



他認為，特朗普是很會踩別人底線的人，他過去所有的談判都是踩著別人底線一直走，所以與其觀察美中峰會內容，不如回頭看，特朗普會怎麼繼續踩中方的底線。



劉兆隆說，第四個談判順序是關稅議題，中美關稅戰後，美國跟中國經濟受到重創，中美峰會應該觀察中方會不會在關稅問題上跟特朗普進行下一波交流。