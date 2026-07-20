何志勇：全世界有能力跟美國叫板的只剩中國

清華大學兼任助理教授何志勇。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹9月23日電（記者 盧誠輝）美國《紐約時報》近日報導，有台灣官員被要求減少造訪“華府智庫”。新竹清華大學兼任助理教授何志勇接受中評社訪問表示，台灣必須要認清現實，美國已經不是盟友，如何跟大陸與美國維持等距關係，才是聰明的做法。



以無黨籍身分登記參選新竹市長的何志勇說，全世界現在有能力敢跟美國叫板的，大概就只剩中國了，因為中國有經濟實力，而經濟問題又剛好是特朗普政府現在迫在眉睫必須要去正視解決的問題，所以特朗普也不得不低頭。



何志勇認為，台灣必須要認清現實，美國已經不是盟友，因為美國的“一個中國”政策已經很清楚了，台灣跟美國沒有任何正式的外交關係，所以美國對台灣來講，衹有在某些議題上可能存在一些合作關係而已。



他強調，當美國利益轉移的時候，台灣原本與美國能夠合作的議題不見得會繼續存在，所以台灣必須自立自強。如何恢復到過去馬英九執政時期，能夠跟中國大陸與美國維持等距關係，才是聰明的做法。



何志勇提到，美國11月要進行期中選舉，共和黨不管在眾議院或參議院，都是少數領先而已，所以對特朗普來講，未來兩年的施政如果要能夠持續的話，如何繼續保持國會多數是非常重要的事情。但因特朗普對全球發動對等關稅，因此導致美國內部嚴重的通貨膨脹，已讓共和黨在年底選舉岌岌可危。



他指出，特朗普現在想拉緊跟中國的關係，主要目的是想讓中美貿易戰能夠終止，讓美國經濟與通膨問題能夠獲得解決，這樣才有辦法在年底期中選舉，讓共和黨在國會裡繼續保持多數。



何志勇提醒，美國是三權分立的國家，預算、法案通過的權力通通都掌握在國會手上，美國國會若不通過預算，聯邦政府是要關門的，而且人家是玩真的，像之前聯邦政府就已經關門好幾次了，特朗普應該已經意識到年底期中選舉對共和黨來說有多麼重要。