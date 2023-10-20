關注：沈伯洋民調衝太高太快　文宣戰？

信民協會委託戴立安針對台北市長選舉進行民調。（照：信民協會提供） 中評社台北9月23日電（記者 黃筱筠）被認為與聯電創辦人曹興誠關係密切的信民協會昨天終於發布台北市選舉第一份民調，這份民調在網路上已經“造勢”一段時間，一直強調民進黨台北市長參選人沈伯洋與現任市長蔣萬安民調差距僅個位數，但這份民調先不論出資者是誰，卻出現許多與過去選舉經驗不同的因素，民調結果難以說服人，只能成為特定陣營的文宣戰。



去年大罷免期間，部份民調呈現民眾同意罷免藍委等風向，最後成績卻是32比0，連一位藍委都沒有罷成，甚至連新竹市長高虹安都穩坐市長位置，現在以無黨籍要參選連任。可見民調與選舉結果往往是兩碼事。



去年大罷免活動要角、民進黨“立委”參選人沈伯洋年底投入台北市長選舉，大罷免劇情多面向一再重演，連民調大戰也同樣搬上檯面，甚至連被公布北市民調的台北市信民兩岸協會也被質疑，背後出資的人就是聯電創辦人曹興誠。



雖然製作民調的戴立安表態沒興趣過問資金來源，但信民協會去年大罷免期間曾與曹興誠有許多合作活動，連成員也都是同樣人馬，難免被質疑。連蔣萬安都語帶嘲諷問，“這份民調是那個曹興誠那個大罷免團體做的嗎？”



民調曾是選舉的科學參考依據，但只會變成各自陣營宣傳工具，且已經成為近期選舉的文宣戰之一，民調真實性也令人質疑。



以信民協會這份民調來看，藍營已經多人提出許多質疑，包括藍營過去票倉大安區、內湖區、南港區等，都是沈伯洋領先，而一向被視為綠營票倉的大同區，竟然是蔣萬安領先。加上民調採樣結構數字泛綠37.5%、泛藍28.4%、台灣民眾黨5.4%，這些比例上都與過去台北市選民結構不同。



以最近一次2024大選來看台北市得票，民進黨籍的賴清德拿下38.13%得票率，國民黨侯友宜拿到約38.08%，台灣民眾黨的柯文哲拿到約23.79%，才是比較趨近現況北市選民結構取樣。

