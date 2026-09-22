魔鬼訓練太嚴格　台灣雙十禮賓招募難

左起親善大使團教學長巫牧耘、副團長尹玟馨、團長董思嫺、唯一的男性大使吳允翔。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北9月23日電（記者 莊亦軒）台灣約從1983年開始由大學生擔任雙十典禮禮賓人員，起初是由銘傳大學負責，後來才擴大到多所學校。由於訓練嚴格，學生不喜歡受拘束，台北教育大學芝山親善大使團總教練童柏壽22日接受中評社訪問直言，禮賓人員招募相對辛苦，各校都面臨類似問題。



今年獲選擔任雙十大典禮賓共有五校，包括台北教育大學、銘傳大學、台南大學、清華大學、中國醫藥大學。台北教育大學“芝山親善大使團”今年成功奪下睽違三年的雙十禮賓門票，光鮮亮麗的背後，卻走過一段鮮為人知的重建之路。



面對少子化浪潮、Z世代價值觀轉變，全台各大專院校類似禮賓大使的團隊近年普遍面臨招生不易。芝山親善大使前團長黃煜珊、教學長巫牧耘接受中評社訪問時透露，團隊歷經更換教練陣容、打破傳統嚴苛的“學長姐制”，並導入走秀、服裝搭配及花藝等多元培訓課程，才成功帶領團隊走出低谷、重返雙十典禮舞台。



總教練童柏壽透露，為了這次雙十慶典，早在兩年前就開始訓練，今年7月起還進行“魔鬼訓練”加強，每周三次、一次訓練3小時，訓練中除了美姿美儀、口語表達、危機處理，還邀請過去曾參與雙十慶典的學長姐回到學校經驗分享。



為了要在雙十大典出任務時要有好體力，訓練過程還要求他們跑操場、做重量訓練，也要求每次上課前要進行核心肌群訓練以及貼壁訓練，至少要30分鐘起跳。



談及近年校園社團的生態變化，曾破例連任兩屆團長的黃煜珊說，近年全台大專院校的親善大使團與服務性社團，參與人數普遍下滑。在升格為校隊初期，前兩屆的實際運作人數一度趨近於零，幾乎陷入停擺的窘境。她當時之所以打破慣例連任兩屆隊長，正是為了在大使團重新站起來的動盪期維持運作穩定，逐步穩住陣腳。



教學長巫牧耘認為，親善團之所以在出現長達三年的斷層，關鍵還是在疫情爆發。除此之外，過往親善大使團給外界的“嚴苛、階級分明”刻板印象，也讓不少年輕世代卻步。早期的團隊運作較為嚴謹，且嚴格執行傳統的“學長姐制”，自第三屆重新整隊招收新生後，團隊文化轉向強調平等交流與和平相處。



面對招生困境，大使團能成功“滿血復活”的原因。黃煜珊分析，大使團能夠達成重返雙十慶典的里程碑，在於大使團不再拘泥於過去單調、死板的美姿美儀與妝髮操作，而是大膽開拓多面向的美感與軟實力課程，包括時尚走秀課、服裝風格搭配課，甚至引入書法課與花藝課，讓隊員在陶冶氣質的同時，探索多元的自我展現方式。

