殷瑋：蔣團隊內參民調領先幅度仍二位數

台北市研考會主委殷瑋（右）接受王淺秋（左）專訪。（照片：《飛碟晚餐》YouTube） 中評社台北9月23日電／信民協會22日公布最新台北市長選情民調，現任中國國民黨籍台北市長蔣萬安支持度為41.7%，民進黨台北市長參選人沈伯洋則獲40.5%支持，兩人差距僅1.2個百分點。台北市研考會主委殷瑋22日晚間在廣播節目接受飛碟晚餐主持人王淺秋專訪時透露，蔣萬安陣營的內參民調，領先幅度仍在二位數，並嘲諷“洋流”可分為暖流跟寒流。



殷瑋22日晚間接受廣播節目《飛碟晚餐》主持人王淺秋專訪時指出，戴立安與信民協會合作的民調，跟他的認知有差別，因研考會定期針對施政滿意度做民調，同時，蔣萬安陣營也有內參民調，目前掌握到的領先數字是兩位數。另方面，研考會去年底到今年初做的施政滿意度調查，也比這份民調更高。



殷瑋指出，每份民調都有不同處，他尊重並參考，但是重要的是，希望可以因為這份僅小幅領先的民調，點燃支持者的熱情，他呼籲“因為人家在總動員”，如果認同蔣萬安任內促成輝達落腳北市、大巨蛋啟用、育兒津貼、生生喝鮮奶等政策的人，誠摯呼籲支持者能站出來表達該有的聲音。



對於外傳“洋流”興起、沈伯洋“破圈”等？殷瑋質疑缺乏具體證據，應該靠的只是“體感”。殷瑋強調，不論施政滿意度或支持度，中立選民仍偏向蔣萬安，因此沈伯洋到底有沒有破圈？大家可以有自己的判斷。



殷瑋並提醒，沈伯洋在推動大罷免時，把跟自己處於同一個社會的人當敵人，還跟他口中的“境外敵對勢力”貼合在一起，這是溫暖、不仇恨的做法？在“立法院”罵國民黨“立委”智力低落，沈伯洋用智力來評價別人，是什麼樣的菁英心態？殷瑋指出，如果以這個標準，還有誰不是溫暖的人？並嘲諷“洋流”其實有分暖流或寒流。



至於有媒體報導，為了降低仇恨值，殷瑋在選戰中將退居第二線。他回應“沒有這件事”，強調該為市政發聲時就會持續，並說今天接受專訪“出席即存在”。