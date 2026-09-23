媒體人估沈伯洋保底60萬票　蔣萬安破80萬

國民黨籍台北市長蔣萬安（左）與民進黨台北市長參選人沈伯洋。（中評社合成資料照） 中評社台北9月23日電／台北市信民兩岸研究協會（信民協會）22日公布台北市長民調，但台北市研考會主委殷瑋透露中國國民黨籍台北市長蔣萬安陣營的內參民調，領先幅度仍在二位數。媒體人朱凱翔指出，民進黨台北市長參選人沈伯洋得票數樓地板為60萬票，但得票率天花板僅44%。朱預估，台北市長蔣萬安可望破80萬票。



國民黨北市議員張斯綱22日在臉書點出，信民協會政治色彩濃厚，有力推大罷免的聯電創辦人曹興誠影子，理事長還是出書要求蔣萬安驗DNA的黃清龍。



朱凱翔22日在《誰來早餐》節目提到，他在第一波的算票當中，分享兩個關鍵數字，一個是60萬票，一個是44%的得票率！朱捨棄不確定性高的“民調推估”，改用2025年大罷免投票的“實戰數據”來精準還原藍綠兩陣營在台北市的真實基本盤。



朱凱翔指出，今年選戰的兩個指標。2022年的選舉不太有參考價值，當年台北市長選舉因台灣民眾黨力挺無黨籍的黃珊珊參選，呈現“藍、綠、白”三強鼎立。但2026年民眾黨並未推出候選人，過去支持民眾黨的選票今年將各自歸隊，一部分會歸隊藍營、一部分會歸隊綠營。



朱凱翔接著說，他相信“實戰驗證”，2025大罷免在不被社會接受的環境下，但同意罷免的人仍是以鋼鐵意志去投票。他堅信這些票會百分之百在2026年的選戰中還原，成為綠營在台北市最穩固的“基本盤底線”。



朱凱翔續指，綜合2025年大罷免，國民黨王鴻薇、李彥秀、羅智強、徐巧芯、賴士葆的同意票，小計為33萬340票。再加上2024年“立委”大選，民進黨吳思瑤、王世堅、吳沛憶得票合計為27萬495票。全台北市泛綠鐵票，總計為60萬835票！



朱凱翔強調，再看投票率，2025年最新基本盤，5成9實質投票率，綠營佔總人口比例比想像中更低，僅28.75%，開票百分比則為43.8%。“綠營在台北市，他的盤是在萎縮的！中間選民變多了”。那綠營要怎麼撐出勝選氣勢？綠營的策略是放棄中間選民、改以激化支持者熱情來提高投票率。推算下來，綠營能拿到得票率的天花板，就是約44%。



朱凱翔認為，蔣萬安的得票有兩種算法，一是“直接扣除法”，136萬減去60萬，就是76萬票，換算得票率是55.85%。二是“非藍歸隊”的狀況，蔣萬安原本得票加上70%黃珊珊票源轉移，可望達到81.5萬票，換算得票率是59.89%。